BURSA (İGFA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası bünyesinde faaliyet gösteren BTSO Akademi, modern kent yaşamında kritik öneme sahip asansör sektörüne yönelik 'Asansör Sektöründe Ürün Güvenliği, PGD Mevzuatı ve Sahaya Yansımaları' başlıklı bir toplantı gerçekleştirdi.

Toplantının açılış konuşmasını BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Alpaslan Şenocak yaptı. Programda sektörün teknik donanım ve güvenlik standartlarının geliştirilmesi hedefiyle mevzuatın sahadaki yansımaları değerlendirildi. Toplantı, BTSO Meclis Üyesi ve TASFED Yönetim Kurulu Başkanı Cem Bozdağ moderatörlüğünde gerçekleştirildi.

Etkinlikte TSE Baş Denetçisi Ahmet Boz, asansörlerde piyasa gözetimi ve denetim süreçlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken, Mehmet Şahin ise Metroloji ve Sanayi Ürünleri Genel Müdürlüğü'nün denetim uygulamalarına ilişkin sunum yaptı. Toplantıda, üretimde kalite ve güvenliğin sürdürülebilirliği için güncel mevzuatın sahadaki uygulamaları ve sektörün ihtiyaçları ele alındı.