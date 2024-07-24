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2027’de hizmete hazır hale gelecek hat için Bayrampaşa Meydanı, Meydan İstasyonu inşaatı nedeniyle hizmete kapalı olacak.

Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımı başlıyor. İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi 3,2 kilometre hat uzunluğu, 5 istasyon, 7,45 dakika yolculuk süresi (tek yön) olan Yenikapı-Atatürk Havalimanı Metro Hattı, Yenikapı-Kirazlı Metro Hattı ve Haliç Tramvay Hattı entegrasyonuyla İstanbullulara konforlu ulaşım sunacak Eyüpsultan-Bayrampaşa Tramvay Hattı’nın yapımına başlıyor.