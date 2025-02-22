Eskişehir Büyükşehir Belediyesi ESMEK başlattığı “Oyun Evleri” projesi örnek olmaya devam ediyor.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sanat Meslek Eğitim Kurslarının (ESMEK) başlattığı Oyun Evleri yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çocuklar Oyun Evleri’nde Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeli ile oyunlar oynarken, ebeveynler de kurslarda eğitim alıyor, aynı zamanda işlerini de kolaylıkla yapabiliyorlar.

Bu kapsamda ESMEK Meslek Edindirme ve Eğitim Merkezi, 71 Evler, Emek, Şirintepe Eğitim Merkezi ve kırsalda da Beylikova, Alpu, Çifteler, Mihalgazi ile Sarıcakaya Merkezlerinde kurulan “Oyun Evleri” hem çocuklar hem de anne babaların yüzünü güldürüyor. Aileler çocuklarını Büyükşehir Belediyesi’nin uzman personeline teslim ederek ESMEK kurslarına katılabilirken, aynı zamanda işlerini yapma fırsatı da buluyor.

71 Evler ve Emek Oyun Evlerine giden ve çocuklarla bir araya gelen Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, çocuklarla oyunlar oynadı, sohbet etti. Ailelere çağrıda bulunan Başkan Ünlüce, “Bir kentte anneler, babalar, ebeveynler ne kadar huzurluysa çocuklar da kendini o kadar güvende ve mutlu hisseder. İşte tam da bu noktada çocuklarımız, akranları ile sosyalleşme ve kendilerini geliştirme imkânı yakalarken ebeveynlerde bu zamanlarda kendi özel işlerini halledebilsinler veya kurslarımıza katılım sağlayabilsinler diye ücretsiz oyun evi hizmetimizi başlattık. Ben tüm anne, babalarımızın, ebeveynlerimizin bu güzel hizmeti bilmesini ve faydalanmasını istiyorum, arzu ediyorum. Gönül rahatlığıyla çocuklarınızı bizlere emanet edebilirsiniz.” ifadelerini kullandı.