Artistik Yüzme Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, havuzda adeta bir görsel şölen sunarak şehre 11 altın madalya ile döndü.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ​Eskişehir'in gururu, suyun sultanları ve prensleri yine tarih yazdı. Katıldıkları her kulvarda rakiplerini geride bırakan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, Artistik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği muazzam performansla ayakta alkışlandı. Sadece 8 sporcu ile şampiyonaya katılan ekibimiz, katıldığı 4 farklı kategorinin tamamında zirveye ambargo koyarak toplamda 11 altın madalya kazandı.

​HAVUZUN ŞAMPİYONLARI

​Disiplin, estetik ve gücün birleştiği yarışlarda sporcularımız şu kategorilerde Türkiye şampiyonluğunu ilan etti:

12U Mix Düet: Ediz Yılmaz ve Elif D. Aksoylu, suyun altındaki kusursuz uyumlarıyla rakiplerine şans tanımadı.

​12U Takım: Ceren Baloğlu, Derin Şentürk, Elif D. Aksoylu, Ediz Yılmaz ve Ada Yazıcı'dan oluşan dev kadro, sergiledikleri koreografi ile jüriyi büyüleyerek zirveye yerleşti.

​12U Solo: Bireysel yeteneğiyle büyüleyen Ediz Yılmaz, solo performansıyla Türkiye'nin en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.

​13-15 Mix Düet: Elif Yavuz, Doruk Şentürk ve Selin Düzyürek; zarafet ve tekniği birleştirerek altın madalyayı boyunlarına taktı.

​BOZKIRIN ORTASINDAN GELEN BÜYÜK BAŞARI

​Eskişehir'i su sporlarında bir marka haline getiren sporcularımız, bu başarıyla sadece bir madalya değil, gelecek için büyük bir umut da kazandılar. Azimle çalışan genç yeteneklerimiz, disiplinli çalışmalarının meyvesini Türkiye Şampiyonu olarak aldı.