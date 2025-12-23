Artistik Yüzme Türkiye Şampiyonası'na damga vuran Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü sporcuları, havuzda adeta bir görsel şölen sunarak şehre 11 altın madalya ile döndü.
ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'in gururu, suyun sultanları ve prensleri yine tarih yazdı. Katıldıkları her kulvarda rakiplerini geride bırakan Eskişehir Büyükşehir Spor Kulübü, Artistik Yüzme Türkiye Şampiyonası'nda sergilediği muazzam performansla ayakta alkışlandı. Sadece 8 sporcu ile şampiyonaya katılan ekibimiz, katıldığı 4 farklı kategorinin tamamında zirveye ambargo koyarak toplamda 11 altın madalya kazandı.
HAVUZUN ŞAMPİYONLARI
Disiplin, estetik ve gücün birleştiği yarışlarda sporcularımız şu kategorilerde Türkiye şampiyonluğunu ilan etti:
12U Mix Düet: Ediz Yılmaz ve Elif D. Aksoylu, suyun altındaki kusursuz uyumlarıyla rakiplerine şans tanımadı.
12U Takım: Ceren Baloğlu, Derin Şentürk, Elif D. Aksoylu, Ediz Yılmaz ve Ada Yazıcı'dan oluşan dev kadro, sergiledikleri koreografi ile jüriyi büyüleyerek zirveye yerleşti.
12U Solo: Bireysel yeteneğiyle büyüleyen Ediz Yılmaz, solo performansıyla Türkiye'nin en iyisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
13-15 Mix Düet: Elif Yavuz, Doruk Şentürk ve Selin Düzyürek; zarafet ve tekniği birleştirerek altın madalyayı boyunlarına taktı.
BOZKIRIN ORTASINDAN GELEN BÜYÜK BAŞARI
Eskişehir'i su sporlarında bir marka haline getiren sporcularımız, bu başarıyla sadece bir madalya değil, gelecek için büyük bir umut da kazandılar. Azimle çalışan genç yeteneklerimiz, disiplinli çalışmalarının meyvesini Türkiye Şampiyonu olarak aldı.