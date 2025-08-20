Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Porsuk Çayı’nda yetişkinlere yönelik deniz kanosu deneyimi başlatıyor. Ücretsiz deneyim için kayıtlar 25-27 Ağustos tarihleri arasında yapılacak.ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan ücretsiz deneyim için kayıtlar 25-27 Ağustos tarihleri arasında alınacak.

Kayıtlar yüz yüze olarak Osmangazi Spor Sahası’nda yapılacak ve kontenjanla sınırlı olacak. Porsuk Çayı’nda yetişkinlere yönelik deniz kanosu deneyimi birinci dönem 9 Eylül - 25 Eylül, ikinci dönem ise 7 Ekim - 23 Ekim tarihlerinde gerçekleştirilecek.

Katılımcılar yaş gruplarına göre ayrılacak. Ayrıca kano deneyiminin ilk iki dersi Coşkun Hoca Su Sporları Merkezi'nde yapılması planlanırken 18-24 yaş grubu için deneyimler her Salı ve Perşembe 10.30-12.30 saatleri arasında Kentpark’ta, 25 yaş ve üzeri için ise her Salı ve Perşembe 17.30-19.30 saatleri arasında Kanlıkavak bölgelerinde yapılması planlanıyor.

Programa katılmak isteyenlerde yüzme bilme şartı aranırken, kadınlarda 70 kg erkeklerde de 80 kg ağırlıkta olması ve daha önce hiç kano tecrübesi olmayan kişiler başvuru yapabilecek.