Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin hafızası niteliğinde olan ve 3 asırdır ticaretin hiç aksamadan devam ettiği Tarihi Uzunçarşı'da restorasyon projesini hummalı bir çalışmayla sürdürüyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin yaşayan hafızası Uzunçarşı'da başlatılan dönüşüm çalışmalarına ilişkin son durumu açıkladı.

GELECEĞE MİRAS

Başkan Alemdar, yapıların aslına uygun şekilde restore edildiği ve tarihi dokuyu geleceğe miras bırakacak olan çalışmaların son durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Geçmişten bugüne yüzbinlerce, belki de milyonlarca kişiyi misafir eden ve Sakarya'nın yaşayan en eski çarşısı konumundaki tarihi alanda 3. etap dönüşümünde önemli bir aşama kaydedildi.

3 AYRI ETAPTA SON DURUM

Alemdar, 3. Etapta 45 yapıyı kapsayan 1. kısım çalışmalarının tamamlandığını ve 110 yapının yer aldığı 2. kısımda ise %60 seviyesine ulaşıldığını paylaşırken 3. kısım çalışmalarında ise zemin iyileştirmelerine başladıklarını söyledi.

YAZITLAR ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çalışmalar sırasında tentelerle ve sundurmalarla üzeri kapanan tarihi izler ise gün yüzüne çıktı.

Binaların dış cephelerinde bulunan farklı dillerde yazılmış yazıtlar ise çarşının tarihi derinliğine ve kültürel zenginliğine adeta ışık tuttu.

Bu yapılar, binalarda yapılan yenileme çalışmalarında korunarak görünür şekilde muhafaza edildi.

'KÜLTÜREL VE TARİHİ HAFIZAYA SAHİP ÇIKIYORUZ'

Başkan Alemdar şöyle dedi: 'Şehrimizin tarihine ışık tutan, en kıymetli mirasımız olan Uzunçarşı'da tarih yeniden adım adım canlanıyor. Çarşımızı dokuyu koruyarak daha düzenli, estetik ve güçlü bir ticari hüviyete kavuşturmak için gayretle çalışıyoruz. Şehrimizin kültürel ve tarihi hafızasına sahip çıkıyoruz. İlk kısmı tamamladık, ikinci kısımda ise ekiplerimiz sahada yoğun bir tempoyla çalışmalarına devam ediyor. Bu süreçte tarihi dokuyu korumaya ve çarşıyı daha düzenli, estetik ve güçlü bir ticari yapıya kavuşturmaya odaklanıyoruz. Hedefimiz, Uzunçarşı'yı geçmişin mirasını yaşatacak önemli bir merkez haline getirmek' dedi.

ÇARŞIDA NELER YAPILIYOR?

Çatı, tente, kepenk, boya ve doğrama imalatı işlemlerinin sürdüğü Sakarya'nın ticaret merkezinde etaplar birer birer tamamlanıyor.

Dönüşümün simgesi olacak. 3. etap 3. kısım çalışmalarında ise zemin iyileştirme çalışmaları başladı. Tüm etaplar tamamlandığında çarşı, tarihi argümanların bütünsel bir şekilde ortaya koyulduğu güçlü bir merkez haline gelecek.