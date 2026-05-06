Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu, 'Gençlerle Türkülere Yolculuk' konseriyle sanatseverlere unutulmaz bir akşam yaşattı. Anadolu'nun dört bir yanından ezgilerin yankılandığı gecede, gençlerin performansı ayakta alkışlandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Gençlik Merkezleri bünyesinde çalışmalarını sürdüren Gençlik Korosu, Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Kültür Sarayı'nda düzenlenen muhteşem bir konserle dinleyicilerin huzuruna çıktı.

Şef Serpil Gürsel yönetimindeki koro, Gençlerle Türkülere Yolculuk temasıyla Anadolu'nun ortak hafızasını sahneye taşıdı.

GENÇLERİN SESİYLE ANADOLU RÜZGÂRI

Konserin ilk bölümünde 'Sevgidir Sevgi', 'Sabahın Seheri' ve 'Can Özüm' gibi sevilen eserlerle başlayan müzikal yolculuk, Adil Amiraslanov'un içli 'Ayrılık' yorumu ve Ayça Sevim'in 'Çarşambayı Sel Aldı' ağıtıyla devam etti.

Konserin çok sesli bölümlerinde ise Merve Aydın'ın düzenlemeleriyle hayat bulan 'Suda Balık Oynuyor' türküsü, geleneksel ezgilerin evrensel bir dille harmanlandığı gecenin en dikkat çeken anlarından biri oldu.

SAHNEDE GÖRSEL ŞÖLEN

İkinci bölümde sahneye çıkan halk dansları topluluğu gönüllüleri Alper Kutlay ve Recep Öz, 'Feraye' türküsü eşliğinde sergiledikleri Zeybek oyunuyla geceye renk kattı.

Onur Fidan'ın 'Mağusa Limanı' ile hüzünlendirdiği, Kadir Burak Kahraman'ın 'Namus Belası' ile isyanı notalara döktüğü gecede; Seda Merve Milinkoviç'in Roman oyunu eşliğinde seslendirilen 'Aksaray'dan Geçerken' türküsü tempoyu zirveye taşıdı.

Konser sonunda genç koristleri ve müzisyenleri tebrik eden Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, sanata ve gençlere verilen değerin bu tür organizasyonlarla meyve verdiğini