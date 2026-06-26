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Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların güncel yaz dönemi sefer saatleri ve hareket bilgilerine ESTRAM'ın resmi internet sitesi www.estram.com.tr ile mobil uygulaması üzerinden kolayca ulaşabileceklerini belirtti.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de belediyeden yapılan duyuruya göre, 29 Haziran Pazartesi gününden itibaren ESTRAM'da yaz dönemi işletmesi uygulanacak. Okulların tatile girmesiyle birlikte değişen yolcu kapasitesi dikkate alınarak hazırlanan yeni tarifeyle sefer sıklıkları ve hareket saatleri yeniden düzenlenecek.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.