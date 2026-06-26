Balıkesir Büyükşehir Belediyesi gençleri teknolojiyle buluşturmaya ve geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda TECH10 Teknoloji Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan Gönenli 288 öğrenci sertifikalarını aldı.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, gençlerin bilim ve teknoloji alanında gelişimini destekleyen projeleriyle geleceğin yazılımcılarını, mühendislerini ve teknoloji liderlerini yetiştirmeye devam ediyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın 'Oyun Oynayan Değil, Oyun Kodlayan Nesiller' vizyonu doğrultusunda çalışmalarını yürüten TECH10, gençleri teknolojiyle buluşturuyor.

Bu kapsamda Gönen TECH10 Teknoloji Eğitim Programı'nı başarıyla tamamlayan 288 öğrenci düzenlenen sertifika töreninde belgelerini aldı.

Gönen'de gerçekleştirilen sertifika törenine; Büyükşehir Belediye Başkan Vekili ve Güney Marmara Bölge Koordinatörü Murat Karakoyun, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz, Manyas Belediye Başkanı Ahmet Duru, Gönen Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Yılman, Büyükşehir Belediyesi 2. Bölge İlçe Hizmetleri Dairesi Başkanı Sedat Uslu, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal, Gönen Kent Konseyi Başkanı Samet Arıker, Büyükşehir Belediyesi Gönen Koordinatörü Bülent Birgül ile çok sayıda öğrenci ve veli katıldı.

'TEKNOLOJİYE YATIRIM YAPMALIYIZ'

Programın açılış konuşmasını yapan Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Uğur Baysal 'Teknolojinin geliştiği, geleceğin dünyasında yer almak istiyorsak; robotik kodlama, yapay zekâ ve bu tarz girişimleri desteklemeliyiz. Türkiye'nin geleceğini inşa eden nesillerin Türkiye sınırlarından, Balıkesir'imizden çıkacağına sonsuz inançla var gücümüzle çalışıyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Akın'ın bize verdiği görev doğrultusunda geçlerimizin hizmetinde olmak bizim vazifemizdir. Sertifika törenimize hoş geldiniz.' şeklinde konuştu.

'GENÇLERİMİZİN BAŞARISI BİZLERİ GURURLANDIRIYOR'

Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın vizyonuyla TECH10 Teknoloji Eğitim Merkezlerinde; oyun kodlama, robotik kodlama, yazılım geliştirme ve teknoloji okuryazarlığı gibi birçok alanda gençlere eğitim imkânı sunulduğunu vurgulayan Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Aytekin Durmaz 'Bugün burada eğitimlerini başarıyla tamamlayan 288 öğrencimizin sertifika töreninde bir araya gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz büyük özveriyle çalışarak algoritma mantığını öğrenmiş, robotik sistemleri tanımış ve kendi projelerini geliştirme fırsatı buldular. Dağıtacağımız katılım belgeleri sadece bir eğitimin tamamlandığını değil, aynı zamanda geleceğin mühendislerini yazılımcılarını ve teknolojinin liderleri olma yolunda atılmış önemli bir adımı temsil ediyor. Öğrencilerimizin gösterdiği gayret ve başarı bizleri son derece gururlandırıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerimizi bilim, teknoloji ve inovasyon alanında desteklemeye devam edeceğiz.' diye konuştu.