Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, geleneksel hale gelen 'Şehir Paylaşmaktır' dayanışma hareketiyle bu yıl da Ramazan ayının ruhuna uygun bir yardımlaşma seferberliği başlattı. Hayırsever vatandaşların desteğiyle büyüyen iyilik hareketi, ihtiyaç sahibi ailelere umut olmaya devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - ​Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Selim Öztop, projenin işleyişi hakkında önemli bilgiler paylaştı.

Öztop, kampanya kapsamında, hayırsever vatandaşların online kanallar veya Üretici Marketler aracılığıyla satın aldıkları erzak kolilerinin, büyük bir titizlikle hazırlandığını belirtti.



​Öztop, projenin yerel ekonomiye katkısına da dikkat çekerek şunları söyledi:



'Üretici marketler, kentimizin ve ülkemizin dört bir yanındaki kooperatiflerden temin edilen kaliteli ürünleri doğrudan satışa sunarken, aynı zamanda bu ürünlerin Şehir Paylaşmaktır kolileri aracılığıyla ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılması da bizler için büyük bir önem taşımaktadır.'



ŞEFFAF VE GÜVENİLİR TESLİMAT



​Satın alınan gıda kolileri, Sosyal Yardım Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi ailelere ivedilikle ulaştırılıyor. Kolilerin içerisinde temel gıda maddelerinin yanı sıra, sevgi ve özenle hazırlanmış bir bayram mesajı da yer alıyor.



​'ŞEHİR PAYLAŞMAKTIR' DİYEREK İYİLİĞİ BÜYÜTELİM



​Büyükşehir Belediyesi, hayat pahalılığıyla mücadele eden vatandaşlara destek olmak isteyen herkesi bu anlamlı kampanyaya davet ediyor. Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu Eskişehir'in her sokağına taşımayı hedefleyen proje, toplumsal birlikteliği güçlendirmeye devam ediyor.