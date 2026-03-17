Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'nda vatandaşların hijyenik bir şekilde bayram namazını kılabilmeleri ve vefat eden sevdiklerini temiz ve düzenli bir ortamda ziyaret edebilmeleri için 20 ilçede cami ve mezarlıklarda temizlik çalışmalarına başladı.

MEZARLIKLAR ÇİÇEK AÇACAK, CAMİLER GÜL SUYU KOKACAK

Her bayram olduğu gibi bu bayramda da 20 ilçedeki cami ve mezarlıkları derinlemesine temizleyen Büyükşehir Belediyesi, daha düzenli, bakımlı ve güzel bir bayram havası için var gücüyle cami ve mezarlıkları elden geçiriyor.

Balıkesir ili genelinde 20 ilçedeki tüm cami ve mezarlıklara bakım yapacak olan Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı'na kadar bayram hazırlıklarını tamamlayacak.