Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen ve her yıl çocukların yaz neşesine neşe katan 'Köyümüzde Şenlik Var' etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Çifteler ilçesinden sonra şenliğin ikinci durağı Sarıcakaya ilçesi oldu. Sarıcakaya ESMEK Hizmet Binası'nın arkasında gerçekleştirilen şenliğe, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce de katılarak çocukların coşkusuna ve mutluluğuna ortak oldu.

'ÇOCUKLARIN YÜZÜNDEKİ TEBESSÜM EN BÜYÜK UMUDUMUZ'

Rengarenk aktivitelerin, oyunların ve atölyelerin yer aldığı şenlik alanında çocuklarla tek tek ilgilenen ve onlarla birlikte etkinliklere katılan Başkan Ayşe Ünlüce, geleceğin teminatı olan miniklerin yüzünü güldürdü.

Şenlik alanındaki ziyaretinin ardından ESMEK binasındaki kursiyer kadınları da unutmayan Başkan Ünlüce, kursiyerlerle sohbet etti.

Şenlikte gerçekleştirdiği konuşmada fırsat eşitliğine vurgu yapan Başkan Ayşe Ünlüce, şu ifadeleri kullandı:

'Çocuklarımızın neşesi ve mutluluğuna ortak olduk. Çocukların yüzündeki tebessüm, geleceğe dair en büyük umudumuz. Bu şehrin tüm çocuklarının sosyal, kültürel ve eğitsel faaliyetlere eşit şekilde ulaşabilmesi için çalışmaya devam ediyoruz. Bu güzel şenliğin gerçekleşmesinde emeği geçen tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyor, çocuklarımızın neşesinin hiç eksilmediği güzel yarınlar diliyorum.'

​Ayrıca şenlik alanında Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Halk Ekmek A.Ş. tarafından üretilen simit, Belkent A.Ş. tarafından ise dondurma, patlamış mısır katılımcılara ücretsiz olarak dağıtıldı.

500 YILLIK MİRAS DEĞERLENDİRİLDİ

Sarıcakaya'daki yoğun ve coşkulu programın ardından Eskişehir'e dönüş yolunda İğdir Mahallesi'nde kısa bir mola veren Başkan Ünlüce, Mahalle Muhtarı Mehmet Sadık Kaya ile bir araya gelerek bölgede yürütülen çalışmaları değerlendirdi.

Sakarya Vadisi'nin bereketli ve tarihi topraklarında yer alan İğdir'in üretim gücüne ve binlerce yıllık geçmişine dikkat çeken Başkan Ünlüce, mahallede bulunan yaklaşık 500 yıllık anıt zeytin ağacını bu kadim toprakların en değerli mirası olarak nitelendirdi.

Başkan Ünlüce, İğdir'i üretim, yaşam kalitesi, turizm potansiyeli ve kırsal kalkınma hamleleriyle örnek bir mahalle haline getirmek için muhtar ve mahalle sakinleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini vurguladı.

MAYISLAR MAHALLESİ'NDE KISA BİR MOLA

Başkan Ünlüce, daha sonra Mayıslar Mahallesi'ne konuk oldu. Köy kahvesinde mahalle sakinleriyle bir araya gelen Başkan Ünlüce, hemşehrileriyle çay eşliğinde vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinledi.