Batman'ın Sason ilçesinde anlamlı ve duygu yüklü bir buluşma gerçekleştirildi. Gazeteci-Yazar Metin Özmen, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde öğrencilerle gerçekleştirdiği konferansların 200'üncüsünü, yıllar önce hayaller kurduğu ve eğitim aldığı Mehmet Akif İlkokulu'nda verdi.

BATMAN (İGFA) - Batman'ın Sason ilçesinde anlamlı ve duygu yüklü bir buluşma gerçekleştirildi.

Gazeteci-Yazar Metin Özmen, Türkiye'nin birçok il ve ilçesinde öğrencilerle gerçekleştirdiği konferansların 200'üncüsünü, yıllar önce hayaller kurduğu ve eğitim aldığı Mehmet Akif İlkokulu'nda verdi.

1983-1988 yılları arasında bu okulun sıralarında öğrenim gören Özmen, yıllar sonra aynı okulun çatısı altında öğrencilerle buluşarak başarı yolculuğunda doğru arkadaş seçiminin önemini anlattı.

Öğrencilerin yoğun ilgi gösterdiği konferansta Özmen, arkadaş çevresinin insanın karakterini, hedeflerini ve geleceğini şekillendiren en önemli unsurlardan biri olduğunu vurguladı.

Konuşmasında kendi yaşamından ve öğrenciler için kaleme aldığı eserlerden örnekler veren Özmen, gençlere doğru arkadaşlıkların başarıya giden yolda nasıl bir güç oluşturduğunu anlattı.

Öğrencilerle samimi bir sohbet ortamında gerçekleşen programda, başarı, hedef belirleme, rol model seçimi ve kişisel gelişim konularına da değinildi.

Programın ardından duygularını paylaşan Özmen, 200. konferansını mezun olduğu okulda vermenin kendisi için özel bir anlam taşıdığını belirterek, 'Bir zamanlar öğrenci olarak oturduğum sıralara bugün yazar olarak dönmek benim için büyük bir gurur. Bu okulda öğrencilik yaptım, 1999 yılında öğretmen olarak görev yaptım. Bugün ise yazdığım eserler ve gerçekleştirdiğim konferanslarla yeniden öğrencilerle buluşuyorum. 200. konferansımın burada gerçekleşmesi benim için unutulmaz bir hatıra oldu.' dedi.

Özmen, programın düzenlenmesine katkı sunan Sason Kaymakamlığı ve Sason İlçe Milli Eğitim Müdürlüğüne teşekkür ederek, öğrencilerle buluşmasına vesile olan herkese şükranlarını sundu.

Program sonunda Özmen, okulda öğrenim gören tüm öğrencilere kitaplarından hediye ederek imzaladı. Bir zamanlar hayaller kurduğu okulda, bugün yeni hayallere ilham veren bir isim olarak öğrencilerle buluşan Özmen, eğitim hayatındaki anlamlı yolculuğuna bir unutulmaz sayfa daha ekledi.