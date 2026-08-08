Avrupa Drama Buluşmaları 2026 Uluslararası Drama Kampı, bu yıl İzmir'de İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği iş birliğinde düzenleniyor. Gençler, 17 Ağustos'ta sona erecek kampta yaratıcı drama aracılığıyla kültürlerarası etkileşimde bulunacak.

İZMİR (İGFA) - 1982 yılından bu yana çeşitli Avrupa ülkelerinde düzenlenen Avrupa Drama Buluşmaları (European Drama Encounters-EDERED) 2026 Uluslararası Drama Kampı, İzmir Büyükşehir Belediyesi ve Çağdaş Drama Derneği arasında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında bu yıl Özdere 100. Yıl Gençlik ve Spor Yerleşkesi'nde gerçekleştiriliyor. İngiltere, Almanya, Yunanistan gibi çeşitli Avrupa ülkelerinden gençlerin katıldığı buluşma, yaratıcı drama ile gençleri bir araya getirerek kültürlerarası etkileşim ve öğrenmeyi amaçlıyor. Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Kütüphaneler Şube Müdürlüğü'ne bağlı kütüphanelerden aktif olarak yararlanan İzmirli gençler de etkinlikteki yerini aldı. Yabancı dil ve dramaya ilgisi olan gençler, aileleriyle vedalaşarak etkinlik için yola çıktı.

'Yeni kültürlerle tanışmayı çok istiyorum'

Buluşma öncesi yaşadığı heyecanı aktaran 16 yaşındaki Ece Karaarslan, 'İngilizcem iyi olmadığı için İngilizce filmler izledim. İzlediğim filmlerin katkısıyla tiyatroyla tanıştım. İngilizceyi zaten seviyorum. Drama da benim çok sevdiğim bir hobi olduğu için bu etkinliğe katılmak benim için çok iyi olur diye düşündüm. Kütüphanelere ders çalışmak ya da kitap ödünç almak için gidiyorum. Kitaplar da çok sayıda film izlemeye başlamamın başka bir sebebiydi. Babamın önerdiği Harry Potter kitapları sonrasında filmler ve tiyatro dünyasına katılmış oldum. Kitaplar farklı dünyalara açılan kapılar olduğu için kendimi bulmamda çok yardımcı oldu. Avrupa Drama Buluşmalarında sevdiğim aktiviteleri yapacağım. Hem yurt dışından arkadaşlar edinmeyi hem İngilizcemi geliştirmeyi hem de yeni kültürlerle tanışmayı çok istiyorum' dedi.

'Sonuna kadar destekçisiyim'

Ece Karaarslan'ın babası Reşit Karaarslan ise 'Kızım bu etkinlikten bahsettiğinde 'tereddütsüz arkandayım' dedim. Kütüphanelerde gerçekleştirilen ön çalışmalarda da kendisine eşlik ettim. Tiyatro çalışmalarında da her zaman yanındayım. Gece saatlerinde onun provalarının bitmesini beklerken arabada uyuyakaldığım zamanlar oldu. Sonuna kadar destekçisi olmaya devam edeceğim. Ben de bir tercüman olarak yabancı dile uzak değilim. O yüzden kızımın farklı uluslardan insanlarla tanışması, kaynaşması ona çok şey katacak' diye konuştu.

'Çok mutluyum'

Kampa katılacak gençlerden 14 yaşındaki Nil Saraç, 'Drama etkinliklerine okulda zaten katılıyorum, tiyatroyu çok seviyorum. İngilizcemi de geliştirmek için böyle bir fırsatı değerlendirmek beni çok mutlu etti. Kütüphanelere çok sık gidiyorum ve ödünç kitap alıyorum. Duyuruyu görünce hemen değerlendirmek istedim. Buluşmaya katılmadan önce kütüphanede toplanarak etkinlikler yaptık, kaynaştık. Bu da heyecanımı bastırdı. Hem İngilizcemi geliştirecek hem de ilgi alanıma dair bir etkinliğe katılacak olmak beni çok mutlu ediyor' ifadelerini kullandı.

'Çok etkili ve verimli'

Nil Saraç'ın annesi Pınar Saraç, 'Kızımla İzmir'deki kütüphanelerin aktif üyesiyiz. Kütüphanede bulunmayı ve kitap alışverişi yapmayı çok seviyoruz. Bu süreçte Avrupa Drama Buluşmaları duyurusuyla karşılaştık. Görünce çok heyecanlandım. Gençler bir araya gelecek, sanat ve kitaplar olacak. Katılım koşullarını sağlayınca olumlu dönüş oldu. Umarız gençler için çok güzel olur. Buluşmaya katılım öncesinde kütüphanelerde çeşitli İngilizce ve drama etkinlikleri de yapıldı. O çalışmalar da çok etkili ve verimli geçti.

'Tiyatro, yabancı dil, güzel anılar'

16 yaşındaki Ezgi Güneş, 'Ben başvuru duyurusunu sosyal medya üzerinden gördüm. Tiyatroyu çok seviyorum, yabancı dilde de kendimi geliştirmek istiyorum. Hayalimdeki bir etkinlik olduğu için katılmak istedim. İnsanlarla tiyatro aracılığıyla bağ kurarken aynı zamanda yabancı dilimi geliştirmeyi, aynı zamanda güzel anılar biriktirmeyi istiyorum' derken, baba Ertan Güneş de 'Bu etkinliğin kızıma kesinlikle faydalı olacağına inanıyorum. Dil geliştirmek için yurt dışına gidenler varken böyle bir etkinliğin yaşadığımız şehirde olması bizi ayrıca mutlu ediyor' sözlerine yer verdi. Kapma katılacak gençlerden 16 yaşındaki Ege Yener de 'İngilizce her zaman hayatımın içinde. Çok küçük yaşlardan bu yana drama kurslarına katılıyorum. Etkinliğe dair içimde heyecan var. Benim için böyle bir deneyim ilk kez olacak' dedi.

EDERED 2026

EDERED 2026 Uluslararası Drama Kampı; farklı ülkelerden çocukları ve eğitmenleri yaratıcı drama, kültürlerarası etkileşim ve ortak üretim teması etrafında bir araya getiren uluslararası bir eğitim ve kültür programı olarak 1982 yılından bu yana düzenleniyor. İzmir'de düzenlenecek programa Türkiye, İngiltere, Almanya, İsviçre ve Yunanistan olmak üzere beş 5 ülke katılım sağlayacak. Programa yurt dışından 30 genç ve sekiz eğitmen, Türkiye'den ise İzmir'deki kütüphaneleri aktif kullanan dokuz genç ile Eskişehir, Bursa, İstanbul ve Ankara'dan belirlenen kriterlere uygun beş genç olmak üzere toplam 14 genç katılacak. Program kapsamında tanışma ve uyum çalışmaları, yaratıcı drama atölyeleri, hikâye anlatıcılığı ve ortak üretim çalışmaları, beceri paylaşım atölyeleri, kültürlerarası etkileşim etkinlikleri, National Market (ulusal pazar), National Evening (ulusal gece), kültürel gezi programı, final gösterisi hazırlıkları ve kapanış etkinlikleri gerçekleştirilecek.