Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kırsal mahallelerde sürdürülebilir içme suyu hizmeti sunmak amacıyla altyapı yatırımlarını aralıksız sürdürüyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Avlamış Mahallesi'nde yürütülen çalışmalar kapsamında, kaptaj noktası ile terfi deposu arasında 1.096 metre uzunluğunda terfi hattı imal edildi.

Çalışmalarda 63 mm çapında polietilen borular kullanılırken, kaptaj noktasına pompa yerleştirildi. Pompanın enerji ihtiyacının karşılanması amacıyla terfi hattı güzergâhı boyunca enerji hattı imalatı da gerçekleştirildi.



Karadere Mahallesi'nde ise mahalleye su takviyesi sağlamak amacıyla yeni kaptaj çalışması yapıldı. Oluşturulan kaptaj noktasından, mahalleye su ileten ana hatta bağlantı sağlanarak içme suyunun güvenli ve kesintisiz şekilde iletimi temin edildi.



Avlamış ve Karadere mahalle sakinleri Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'ye gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı teşekkür ederken ESKİ Genel Müdürlüğü, kent merkezinde olduğu gibi kırsal mahallelerde de altyapı hizmetlerinin kesintisiz sunulması amacıyla yatırımların devam edeceğini belirtti.