Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, geçtiğimiz yıl Seyitgazi ilçesinde meydana gelen orman yangınında şehit olan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsünün ve görevleri başında hayatını kaybeden tüm itfaiye şehitlerinin aziz hatırasını yaşatmak amacıyla anlamlı bir anma programı düzenledi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın Yenikent Yerleşkesi'nde gerçekleştirilen programa Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri M. Recai Erdir, İtfaiye Dairesi Başkanı Dr. Mehmet Ali Çeliksoy, belediye bürokratları, itfaiye personeli ve çok sayıda davetli katıldı.

Duygu dolu anların yaşandığı program, Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Ardından tüm şehitler için dualar edildi. Katılımcılar, görevleri uğruna canlarını feda eden kahramanları rahmet, minnet ve saygıyla andı.

Geçtiğimiz yıl Seyitgazi'de çıkan orman yangınında yürütülen soğutma çalışmaları sırasında alevlerin aniden parlaması sonucu yangının ortasında kalan 5 orman işçisi ile 5 AKUT gönüllüsü şehit olmuş, yaşanan acı olay Türkiye'yi yasa boğmuştu.

Felaketin birinci yıl dönümünde düzenlenen anma programında, fedakârlıklarıyla hafızalara kazınan kahramanlar bir kez daha unutulmadı.

Yangında şehit olan Sercan Utmi, Hilmi Şahin, Eyip Dereli, Tolunay Kocaman, Enes Kızılyel, Muharrem Can, İlker Onarıcı, Tekin Enes Sarıyıldız, Bayram Eren Arslan ve Alperen Özcan için dualar edilirken, program boyunca duygu dolu anlar yaşandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı yetkilileri, görevleri uğruna hayatlarını feda eden tüm kahramanların hatırasını yaşatmaya devam edeceklerini belirterek, onların cesaretinin ve fedakârlığının gelecek nesillere örnek olmaya devam edeceğini ifade etti.

Anma programı, şehitler için yapılan duaların ardından sona erdi.