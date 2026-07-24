İstanbul'da Maltepe Belediyesi'nin 'Sandalyeni Kap Gel' sloganıyla mahallelere taşıdığı Açık Hava Konserleri kapsamında sahne alan Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, Girne Mahallesi Muhtarlık Parkı'nda yüzlerce müzikseverle buluştu.

İSTANBUL (İGFA) - Maltepe'de yaz akşamları bu yıl da müziğin sesiyle hayat buluyor.

Gün batımına doğru parkı dolduran vatandaşlar, Kent Orkestrası'nın seslendirdiği sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti. Ailelerin, gençlerin ve çocukların bir araya geldiği konser, sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda mahalle kültürünü güçlendiren sıcak bir yaz buluşmasına dönüştü.

Maltepe Belediyesi'nin yaz boyunca ilçenin farklı mahallelerinde sürdürdüğü açık hava konserleri, kültür ve sanatı vatandaşların ayağına taşırken, parkları da yaz akşamlarının en keyifli buluşma noktalarına dönüştürüyor.

Girne Mahallesi Muhtarlık Parkı'ndaki konserde de Kent Orkestrası'nın geniş repertuvarı dinleyicilerden büyük alkış aldı. Hareketli parçalarla coşkunun yükseldiği gecede, nostaljik eserler ise izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar, yazın sıcak atmosferini müziğin ritmiyle birleştirerek unutulmaz bir akşam geçirdi. Maltepe Belediyesi, yaz boyunca düzenlediği ücretsiz kültür ve sanat etkinlikleriyle ilçenin her mahallesini birer açık hava sahnesine dönüştürmeye devam ediyor.