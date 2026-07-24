Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kaldırımlarda vatandaşların geçişini engelleyen ve görüntü kirliliğine sebep olan eşyaları toplamaya başladı.

İZMİR (İGFA) - İzmir'in Efes Selçuk ilçesinde vatandaşlardan gelen talep ve şikâyetler doğrultusunda İsabey Mahallesi Atatürk Caddesi'nde kaldırım işgallerine yönelik denetimleri gerçekleştiren Zabıta Müdürlüğü ekipleri uyarılara rağmen esnaf tarafından kaldırılmayan eşyaları topluyor.

Yayaların kaldırımları güvenli ve kesintisiz bir şekilde kullanabilmesini sağlamak amacıyla geçtiğimiz hafta yapılan denetimlerde, kaldırımları işgal eden işletmelere gerekli uyarılar yapılmıştı.

Denetimler kapsamında özellikle gün içinde yoğun yaya trafiğinin yaşandığı Atatürk Caddesi'nde kaldırımlara park edilen motosikletler ile yaya geçişini engelleyen çeşitli malzemelerin kaldırılması istendiğini belirten Efes Selçuk Belediyesi Zabıta Müdürü Abdullah Taşkınçay, kaldırımların hem Efes Selçuklu vatandaşların hem de kente gelen ziyaretçilerin ortak kullanım olduğuna dikkat çekerek denetimlerin belirli aralıklarla sürdürüleceğini, kurallara aykırı uygulamalara karşı gerekli işlemlerin devam edeceğini bildirdi.