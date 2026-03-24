Eskişehir Büyükşehir Belediyesi tarafından kente kazandırılan ve kısa sürede Eskişehirlilerin gözde noktalarından biri haline gelen İskele 26'ya ulaşımı sağlayan köprüde yürütülen yenileme çalışmaları tamamlandı. Diğer yandan köprü çevresinde hayata geçirilen aydınlatma çalışmaları, vatandaşlardan tam not aldı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir'de Sümer Mahallesi'nde, Porsuk Nehri ile Sarısunun birleştiği noktada yer alan güzergâhta, artan yaya yoğunluğu nedeniyle mevcut köprü yerine daha geniş ve dayanıklı yeni bir köprü inşa edildi. Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı ile Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar sonucunda yeni köprü hizmete hazır hale getirildi.

Bölgedeki yoğun kullanımı karşılamakta yetersiz kalan eski köprü ilerleyen günlerde kaldırılacak. Yerine yapılan yeni köprü sayesinde vatandaşlar artık daha güvenli ve rahat bir şekilde İskele 26'ya ulaşabilecek. Modern yapısıyla dikkat çeken köprü, hem dayanıklılığı hem de genişliğiyle bölgedeki yaya trafiğini önemli ölçüde rahatlatacak.

Büyükşehir Belediyesi, önümüzdeki günlerde bölgede peyzaj düzenlemeleri gerçekleştirileceğini belirterek, Porsuk Çayı çevresindeki rekreasyon alanlarının daha estetik ve kullanışlı hale getirileceğini ifade etti.