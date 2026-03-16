Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kent merkezinde esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Bayram öncesi çarşıdaki hareketliliği yerinde görmek isteyen Başkan Ünlüce, özellikle Hamamyolu Caddesi boyunca esnafı ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.



Çarşı esnafına hayırlı işler dileyen ve vatandaşlarla samimi sohbetler gerçekleştiren Başkan Ünlüce'ye Başkan Danışmanı Ayhan Kavas da eşlik etti.

Ünlüce, fotoğraf çektirmek isteyen hemşehrilerinin talebini de geri çevirmedi. Yoğun ilgiyle karşılanan Ünlüce, vatandaşlarla bol bol hatıra fotoğrafı çektirerek bayram sevincini paylaştı.



Bayram öncesi çarşı merkezinde yaşanan hareketliliğin şehre ayrı bir canlılık kattığını belirten Başkan Ünlüce, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



'Bayramın yaklaşmasıyla birlikte çarşı merkezinde yaşanan hareketliliğe tanıklık ederek bayram alışverişi yapan hemşehrilerimizin heyecanına ortak olduk. Çarşımızın o güzel bayram telaşı, güler yüzlü esnafımız ve alışveriş yapan vatandaşlarımızın neşesi şehrimize ayrı bir canlılık katıyor. Esnafımıza bereketli kazançlar diliyor, tüm hemşehrilerimizin bayramını şimdiden kutluyorum.'