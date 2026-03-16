ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kapsamında 'Umudun Sözü Kadın' temasıyla 'Güçlü Kadınlar, Güçlü Başkent' etkinliği düzenledi. Kocatepe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen programa yüzlerce kişi katıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın eşi Nursen Yavaş da etkinlikte kadınlarla bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında Sevda-Cenap And Müzik Vakfı Dostluğu Sesi Korosu, Daphne Kadın Korosu ve Deli Sanat Flamenko Dans Grubu sahne aldı. Ayrıca Ankara Kadın Ressamlar Derneği tarafından hazırlanan sergi de ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

DAYANIŞMA VE EŞİTLİK VURGUSU

Programda konuşan Avukat Sanem Küçükarzuman ise kadın hakları ve kadınların toplumsal hayattaki rolüne ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kadın emeği, dayanışma ve toplumsal eşitlik vurgusunun ön plana çıkarıldığı program, Ankara'da Dünya Kadınlar Günü kapsamında düzenlenen anlamlı buluşmalardan biri olarak hafızalara kazındı.