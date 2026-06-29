Profesyonel futbolculuk kariyerinin ardından teknik adam olarak hem Türkiye'de hem de yurt dışında önemli başarılara imza atan Erhan Kuşkapan, Malta Premier Lig ekiplerinden Santa Lucia FC'nin kaleci antrenörü oldu.

Mesut IŞIK / İSTANBUL (İGFA) - Türk futbolunun deneyimli isimlerinden Erhan Kuşkapan, kariyerini yurt dışında sürdürmeye devam ediyor. Malta Premier Lig ekiplerinden Santa Lucia FC, kaleci antrenörlüğü görevini Türk antrenör Erhan Kuşkapan'a emanet etti.

Yaklaşık 15 yıl profesyonel kalecilik yapan Kuşkapan, kariyeri boyunca Ankaraspor, Bandırmaspor, Bodrumspor, Tokatspor ve Keçiörengücü formalarını giydi. Futbolculuk kariyerinin ardından antrenörlüğe geçiş yapan Kuşkapan, Gazi Üniversitesi Antrenörlük Eğitimi Bölümü'nden mezun olurken, yüksek lisans eğitimini Hoca Ahmet Yesevi Üniversitesi'nde tamamladı. UEFA A Lisansı sahibi olan Kuşkapan, iyi derecede İngilizce de biliyor.

Antrenörlük kariyerinde dikkat çeken başarılara imza atan Kuşkapan, 2020-2021 sezonunda TFF 2. Lig ekiplerinden Ankara Bugsaş Spor'da hem futbolcu hem de teknik direktör olarak görev yaparak o sezon profesyonel liglerde görev yapan en genç teknik direktör unvanını elde etti.

Türkiye Ampute Futbol Milli Takımı teknik ekibinde de görev yapan Kuşkapan, milli takımla bir Dünya Kupası ve iki Avrupa Şampiyonluğu yaşadı.

Bu başarıyla uluslararası arenada bir dünya ve iki Avrupa şampiyonluğu bulunan sayılı Türk antrenörler arasında yer aldı.

Son olarak Kuzey Makedonya Süper Ligi ekiplerinden Gostivar'da teknik direktör Mert Nobre'nin ekibinde kaleci antrenörü olarak görev yapan Kuşkapan, takımın 1.112 dakika gol yemeyerek kırdığı dikkat çekici savunma rekorunda önemli rol oynadı. Saha çalışmalarının yanı sıra futbol yorumculuğu da yapan Erhan Kuşkapan, 5 sezondur yayınlanan '2. Lig Futbol Dosyası' programında yorumcu olarak futbol kamuoyuyla buluşmayı sürdürüyor.