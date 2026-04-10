Türk Polis Teşkilatı'nın 181. kuruluş yıl dönümü kutlamaları Keşan'da tüm hızıyla devam ederken, emniyet mensupları bu kez geleceğin teminatı olan miniklerle bir araya geldi. Polis Haftası'nın en renkli ve sevgi dolu anlarından biri, Özel Nevzat Kahraman Anaokulu'nda yaşandı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Polis Haftası kapsamında Özel Nevzat Kahraman Anaokulu'na anlamlı bir ziyaret gerçekleştirdi.

Üniformalarıyla okula gelen polis memurları, çocukların hem merakını giderdi hem de onlara güvenliğin önemini anlattı.

Polis Haftası etkinlikleri saha çalışmalarının yanı sıra sosyal farkındalık projeleriyle sürüyor. Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memurları, Özel Nevzat Kahraman Anaokulu öğrencilerini ziyaret ederek mesleklerinin bilinmeyen yönlerini ve günlük görevlerini basit bir dille paylaştı.

MESLEK TANITIMI VE GÜVENLİK BİLİNCİ

Ziyaret sırasında polisler, trafik kurallarından toplum içindeki yardımseverlik rollerine kadar pek çok konuda çocukları bilgilendirdi.

Miniklerin meraklı sorularını büyük bir sabırla yanıtlayan ekipler, polislik mesleğinin sadece asayişi sağlamak değil, aynı zamanda çocukların ve vatandaşların en yakın dostu olduğunu vurguladı.

SEVGİ VE GÜVEN TAZELENDİ

Renkli görüntülere sahne olan etkinlikte çocuklar, polis ağabeyleri ve ablalarıyla hatıra fotoğrafları çektirdi. Okul yönetimi, 'Çocuklarımızın güvenlik güçlerimize duyduğu sevgi ve güveni pekiştiren bu nazik ziyaret için tüm emniyet teşkilatımıza teşekkür ediyoruz' açıklamasında bulundu.