Halk Ekmek A.Ş., fiyat artışının temel nedeninin girdi maliyetlerindeki yükseliş olduğunu belirtti. Kurumdan yapılan açıklamada, vatandaşlara kaliteli ve sağlıklı ekmek sunma misyonunun sürdüğü, maliyet baskısına rağmen hizmet kalitesinden ödün verilmediği vurgulandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Halk Ekmek A.Ş., artan üretim maliyetleri nedeniyle ekmek fiyatında güncellemeye gitti. Bugüne kadar 9 TL'den satılan ekmek, 15 Ekim itibarıyla tüm Halk Ekmek büfelerinde 11 TL'den satışa sunulmaya başlandı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Halk Ekmek A.Ş., artan maliyetler nedeniyle ekmek fiyatını 11 TL olarak güncelledi.

