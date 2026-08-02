Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, Gündoğdu Mahallesi'nde yapımı hızla devam eden park alanında incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı. Büyükşehir Belediyesi, etaplar halinde yürüttüğü kentsel dönüşüm projelerini, vatandaşların yaşam kalitesini artıracak nitelikli açık ve yeşil alanlarla desteklemeye devam ediyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Gündoğdu Mahallesi'nde sürdürdüğü kentsel dönüşüm çalışmalarını yalnızca binaların yenilenmesiyle sınırlı tutmuyor. Bölgenin sosyal yaşamına değer katacak Gündoğdu Parkı, modern donatıları ve nitelikli yeşil alanlarıyla mahalleye yeni bir nefes olacak. Gündoğdu'dan Kentpark'a uzanacak yeşil koridorun ilk etabını oluşturan Gündoğdu Parkı, Eskişehir-Ankara çevre yolu ile yerleşim alanı arasında konumlanıyor. Her yaştan vatandaşın ihtiyaçları göz önünde bulundurularak tasarlanan park, estetik, işlevsellik ve erişilebilirliği bir araya getiren modern bir yaşam alanı olarak şekilleniyor.

HER YAŞA HİTAP EDEN YAŞAM ALANI

İnşa edilen parkta çocuk oyun alanları, açık hava spor alanları, yürüyüş yolları, dinlenme ve oturma bölümleri ile kapsamlı peyzaj düzenlemeleri yer alacak. Parkın merkezinde oluşturulan süs havuzları ve çevresindeki oturma alanları ise mahalle sakinlerinin buluşma noktası olacak.

Yeşil alanlar, gölge sağlayacak ağaçlandırmalar, dekoratif bitkilendirme çalışmaları ve geçirgen zemin uygulamalarıyla parkın çevresel niteliği güçlendirilirken, farklı kullanım alanları arasında kesintisiz yaya bağlantıları oluşturularak çocuklardan yaşlılara kadar herkesin rahatça faydalanabileceği kapsayıcı bir kamusal alan oluşturuluyor.

DÖNÜŞÜMÜN HİKÂYESİ PARKTA YAŞATILACAK

Gündoğdu Parkı'nı benzer projelerden ayıran en önemli özellik ise mahallenin dönüşüm hikâyesini ziyaretçilerine anlatacak olması. Kentsel dönüşüm süreci, park içerisinde yer alacak sanatsal, estetik ve simgesel peyzaj ögeleriyle geçmişten geleceğe uzanan bir anlatıya dönüştürülecek.

Bu yönüyle park yalnızca dinlenme ve spor alanı değil, aynı zamanda Gündoğdu Mahallesi'nin değişimini simgeleyen ve ortak hafızasını yaşatan önemli bir kent mekânı kimliği kazanacak.

'GERÇEK DÖNÜŞÜM, YAŞAMIN TAMAMINI İYİLEŞTİRMEKTİR'

Gündoğdu Mahalle Muhtarı Adem Karaman ile birlikte incelemeler sırasında değerlendirmelerde bulunan Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, kentsel dönüşüme bütüncül bir anlayışla yaklaştıklarını belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Gündoğdu Mahallemizde yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmalarını yalnızca binaların yenilenmesi olarak görmüyoruz. Bizim için gerçek dönüşüm; yapıların, çevrenin, yeşil alanların ve sosyal yaşamın birlikte iyileştirilmesidir.

Bu kapsamda Gündoğdu Mahallemizde Vergi Dairesi'nin hemen önündeki bu alanı her yaştan vatandaşımızın keyifle vakit geçirebileceği nitelikli bir parka dönüştürüyoruz.

Çocuk oyun alanı, açık hava spor alanı, süs havuzu, dinlenme bölümleri, pergolalar, yürüyüş yolları ve güçlü peyzaj düzenlemeleriyle Gündoğdu'ya bu alan nefes aldıracak.

Gündoğdu'da binalar yenilenirken sosyal yaşam alanları da yenilenecek; mahallemiz daha yeşil, daha sağlıklı ve daha yaşanabilir bir kimliğe kavuşacak. Bu alanda emeği geçen tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.'