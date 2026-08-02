Antalya Büyükşehir Belediyesi, yaz sıcaklarının etkisini artırmasıyla birlikte toplu taşıma araçlarında klima denetimlerini yoğunlaştırdı. Ekipler, vatandaşların rahat ve konforlu bir yolculuk yapabilmesi için toplu taşıma araçlarını denetledi.

ANTALYA (İGFA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile ilgili birimlerin koordinasyonunda gerçekleştirilen denetimlerde, halk otobüsleri duraklarda ve güzergâh üzerinde durdurularak kontrol ediliyor. Ekipler, araçlardaki klima sistemlerinin çalışır durumda olup olmadığını incelerken, yolcuların güvenli, sağlıklı ve konforlu şekilde seyahat edebilmesi için gerekli uyarılarda bulunuyor.

ARAÇLAR TİTİZLİKLE DENETLENDİ

Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği bugünlerde Antalya'da vatandaşların toplu ulaşımda daha rahat yolculuk yapabilmesi amacıyla denetimler sıklaştırıldı. Kentin farklı noktalarında denetimlerini artıran ekipler, araçları durdurarak sürücülerin ilgili yönetmelik hükümlerine uyup uymadığını kontrol etti.