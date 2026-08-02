Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla haşereyle mücadelesini 20 ilçede dört mevsim aralıksız sürdürüyor. Sivrisineksiz bir yaz için ilaçlama ekipleri 7/24 sahada görev yapıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Halk sağlığını korumak ve bulaşıcı hastalık riskini ortadan kaldırmak amacıyla il genelinde haşere ve larva mücadelesi ile kaynak tarama çalışmalarını aralıksız sürdüren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, sahada kesintisiz görev yapıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Haşere Mücadele Birimi Ekipleri tarafından modern araç filosu ve çevreye duyarlı biyosidal ürünlerle 20 ilçede dört mevsim ilaçlama faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Hem geleneksel teknikler hem de yüksek teknolojilerin aktif olarak kullanıldığı çalışmalar kapsamında araçların ve saha ekiplerinin fiziki olarak erişemediği sazlıklar, bataklıklar ve sulak alanlarda zirai drone ile havadan larva ilaçlaması gerçekleştiriliyor.

GECE GÜNDÜZ TAM KAPSAMLI ÇALIŞMA

Kaynak taraması ve larva mücadelesi kapsamında; rögarlar, fosseptikler, dere yatakları, durgun sular, Pazar yerleri ve çöp depolama alanlarında sivrisinek ve karasinek larva odakları düzenli olarak ilaçlanıyor. Bu sayede zararlıların üremesi henüz başlangıç aşamasındayken engelleniyor. Ergin haşerelerle mücadelede akşam saatlerinde yerleşim yerlerinde ULV araçlarıyla uçkun ilaçlaması gerçekleştiren Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri; parklar, mesire yerleri ve yeşil alanları vatandaşların kullanımına uygun hale getiriyor. Kapalı alanlar ve kanalizasyon hatlarında ise kanal sisleme uygulamaları yapılıyor. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin Dünya Sağlık Örgütü (WHO) standartlarına ve Sağlık Bakanlığı mevzuatına uygun olarak yürütülen bu çalışmalar, şehrin merkezinden en uzak mahallesine kadar geniş bir coğrafyada aralıksız sürdürülüyor.

7 GÜN 24 SAAT 20 İLÇEDE KESİNTİSİZ HİZMET

Vatandaşların daha sağlıklı ve konforlu bir ortamda yaşaması için kararlılıkla devam eden ilaçlama çalışmalarının yanı sıra ekipler, halkı bilgilendirme faaliyetlerini de sürdürüyor. Özellikle vatandaşların evlerinde, bahçelerinde ve hayvan damlarında bulunan su birikintilerinde yer alan organik atıkların sivrisinek ve karasinek oluşumuna sebep olduğunu belirten ekipler, bu konuda halkı bilinçlendirme çalışmalarını sürdürüyor. Kırsal mahallelerde çoğunlukla hayvan damlarında oluşan gübrelerin üstünün örtülerek sivrisinek ve karasinek üremesinin önüne geçilebileceğini dile getiren ekipler, vatandaşların alabileceği küçük önlemlerle de haşereyle mücadelede önemli bir aşama kaydedilebileceğini ifade ettiler. İlaçlama hizmetlerinden anında yararlanmak isteyen vatandaşlar da Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin 444 40 10 numaralı Yakın Çözüm Çağrı Merkezi'nden başvuru oluşturabiliyor. Gelen talepler doğrultusunda ekipler, ilaçlama faaliyetlerini 7 gün 24 saat, şehrin 20 ilçesinde kesintisiz sürdürüyor.