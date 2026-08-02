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İBB'den Üniversite Tercih Dayanışma ve Rehberlik Merkezi

Kurulan serinletme sistemi, düşük su tüketimiyle önemli ölçüde su tasarrufu sağlamasıyla öne çıkıyor. Toplam 170 metre uzunluğunda paslanmaz borulardan oluşan sistem, damlacık hâlinde yaydığı suyu püskürterek ortama yayarken bölgede hissedilen sıcaklığın düşmesini sağlıyor. Bu yöntem sayesinde vatandaşlar üzerini ıslatmadan etkili bir serinlik hissi yaşıyor.

İBB'den Üniversite Tercih Dayanışma ve Rehberlik Merkezi

ANKARA (İGAF) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), vatandaşların konforunu önceleyen çalışmalarını hayata geçirmeye devam ediyor. Bu hedef doğrultusunda; yaz aylarında oluşan bunaltıcı sıcağın etkisini aza indirmek için Kızılay Atatürk Bulvarı üzerine, Başkent'in estetik yapısına uyumlu tasarımıyla serinletme sistemi kuruldu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, yaz aylarında artan sıcaklığın etkisini azaltmak ve Başkentlilere ferahlatıcı bir yaya ulaşımı sunmak amacıyla Kızılay Atatürk Bulvarı'na yüksek basınçlı serinletme sistemi kurdu.

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