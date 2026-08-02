Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını korumak ve iklim koşullarına dayanıklı yeşil alanlar oluşturmak amacıyla Selahattin Eyyubi Bulvarı ve Fırat Bulvarı kesişimindeki kavşakta yürüttüğü kurakçıl peyzaj uygulamasını tamamladı.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde su kaynaklarını korumak ve iklim koşullarına dayanıklı yeşil alanlar oluşturmak amacıyla yürüttüğü kurakçıl peyzaj çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Doğa dostu ve sürdürülebilir çevre vizyonuyla hareket eden Büyükşehir Belediyesi, kentin işlek noktalarında hem estetik hem de tasarruf odaklı düzenlemeleri hayata geçiriyor.

Kavşaktaki çalışma tamamlandı

Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı, çalışmalar kapsamında Selahattin Eyyubi Bulvarı ve Fırat Bulvarı kesişimindeki kavşakta yürüttüğü kurakçıl peyzaj uygulamasını tamamladı. Kentin sıcak ve kurak iklim koşulları göz önünde bulundurularak hayata geçirilen projede, daha az su tüketen ve iklim koşullarına yüksek uyum sağlayan bitki türleri tercih edildi.

Kavşağa 3 bin 80 çalı ve ağaç dikildi

Selahattin Eyyubi Bulvarı ve Fırat Bulvarı kesişimindeki kavşakta, alanın zemin koruması ve tasarımı için 2 bin 600 metre geotekstil keçe ile bin 200 metre çim ayraç kullanıldı. Görsel zenginliği artırmak amacıyla alana 74 ton beyaz domino taşı ile 85 ton kırmızı ponza cürufu serildi.

Peyzaj alanına bin 370 gül, 770 gold taflan, 750 abelia, 90 piramit mazı, 90 baston gül ve 10 mavi selvi dikildi. Kavşak çevresindeki son dokunuşlar ise çim ekim sezonunun başlamasıyla gerçekleştirilecek.