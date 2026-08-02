Afetlere karşı dirençli şehirlerin inşası ve kentsel dönüşüm politikalarının geleceğinin ele alındığı TürkMedya Dirençli Şehirler Zirvesi Kahramanmaraş'ta gerçekleştirildi.

KAHRAMANMARAŞ (İGFA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un katılımıyla gerçekleştirilen zirve; kamu kurumlarını, yerel yönetimleri, şehircilik alanının önde gelen isimlerini, akademisyenleri ve sektor temsilcilerini aynı platformda buluşturdu.

Açılış konuşmalarını TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek'in açılış konuşmasını yaptığı zirvede; deprem bölgesindeki yeniden inşa süreci, şehircilikte yeni yaklaşımlar ve Kahramanmaraş'ın geleceğine ilişkin önemli başlıklar masaya yatırıldı.

TC Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın destekleriyle; TOKİ, Kentsel Dönüşüm, Emlak Konut, GEDAŞ, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Türk Telekom, Halkbank, VakıfBank ve Ziraat Bankası'nın sponsorluğunda gerçekleşen zirve, 24 TV ve 24 TV YouTube kanalından canlı yayınlandı.

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI GÖRGEL: YENİDEN İNŞA İRADESİ TARİHE GEÇTİ

Açılışta Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel de depremden bu yana şehirde gerçekleştirilen projeler hakkında önemli bilgiler paylaştı. Görgel, 6 Şubat depremlerinin ardından kentte yürütülen yeniden inşa çalışmalarına ilişkin, 'Yeni Kahramanmaraş artık bir hedef olmaktan çıkmış, büyük ölçüde gerçeğe dönüşmektedir' dedi. Görgel, şehrin tarihi ve kültürel mirasının da büyük bir hassasiyetle korunduğunu belirtti.

DİRENÇLİ ŞEHİRLERDE YENİ YAŞAM MODELİ

Program kapsamında düzenlenen ilk oturum olan 'Dirençli Şehirlerde Yeni Yaşam Modeli' başlığında; TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Kentsel Dönüşüm Başkanı Hakkı Alp ve İLBANK Uluslararası İlişkiler Grup Başkanı Altuğ Taşdemir, 24 TV Moderatörü Erkan Kol yönlendiriciliğinde bir araya geldi.

Oturumda; afetlere karşı dirençli şehirlerin planlanması, güvenli yaşam alanlarının oluşturulması ve kentsel dönüşüm vizyonu ele alındı.

ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR

Oturumda konuşan TOKİ Başkanı Mustafa Levent Sungur, 'Ben başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Biz sadece insanların yatacak yerlerini inşa eden değil aynı zamanda sosyal hayatlarını ve yaşamlarını geçirebilecekleri bir yapı içerisinde bulunduk' dedi.

BAKAN KURUM ÖZEL OTURUMA KATILDI

Zirvenin özel oturumunda ise 'Şehircilikte Yeni Model: Kahramanmaraş' başlığı altında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum; Akşam Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Mustafa Kartoğlu, TürkMedya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel ve 24 TV Ekonomi Müdürü Elif Akkaya Kuter'in sorularını cevapladı.

'MARAŞ SENİNLE GURUR DUYUYOR' TEZAHÜRATLARIYLA SAHNEYE ÇIKTI

Sahneye 'Maraş seninle gurur duyuyor' tezahüratlarıyla çıkan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 'Kahramanlar yurdunun bir parçası olmaktan, bu güzel insanların hemşehrisi olmaktan büyük bir onur ve gurur duyuyorum. Kahramanmaraş gerçekten adı gibi kahraman' ifadelerini kullandı.

Türkiye'de 'Devlet-i ebed müddet' anlayışının bulunduğunu vurgulayan Kurum, enkazların kaldırılmaya başlandığı ilk saatlerden itibaren vatandaşların devlete ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a güvendiğini söyledi.

'MİLLETİMİZE UMUT OLDUK'

Depremin ardından çalışmaların başarıya ulaşamayacağını öne sürenlere cevap verdiklerini ifade eden Kurum, 'O günlerde 'Yapılamaz' diyenlerin açıkçası moralini bozduk, milletimize ise umut olduk' diye konuştu.

Yeniden inşa çalışmalarının büyük bir motivasyonla sürdürüldüğünü vurgulayan Kurum, 'Saatte 23, günde 550 konut üreterek dünyada eşi benzeri olmayan bir başarıya hep birlikte imza attık' dedi.

'MİLLETİMİZİN EMANETİNİN HESABI SORULACAK'

Deprem döneminde Ahbap üzerinden yapılan dezenformasyona ilişkin konuşan Bakan Kurum, 'Polisimizin, jandarmamızın, güvenlik güçlerimizin, AFAD ve Kızılay ekiplerimizin emeklerini yok saymaya çalıştılar. Milletimizin emanetleriyle ilgili adli ve hukuki süreçler muhakkak işleyecek. Milletimizin emanetinin hesabını devletimiz soracaktır. Bundan kimsenin şüphesi olmasın' dedi.