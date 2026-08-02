Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi DİSKİ Genel Müdürlüğü, Bağıvar Mahallesi'nde yıllardır devam eden kanalizasyon sorununu 3 kilometrelik yeni hat ve 35 muayene bacasıyla çözüme kavuşturuyor. Yurttaşlar, yıllardır kullanılan fosseptik çukurlarının mahalleye kötü koku yaydığını, çocuklar ve hayvanlar için tehlike oluşturduğunu belirterek çalışmanın önemine dikkat çekti.

DİYARBAKIR (İGFA) - Diyarbakır Su ve Kanalizasyon İdaresi (DİSKİ) Genel Müdürlüğü, Bağıvar Mahallesi'nde imar planı değişikliğinin ardından artan altyapı ihtiyacını karşılamak üzere yeni kanalizasyon hattının yapımına başladı. Yıllardır devam eden sorunun çözümüne yönelik proje, mevcut yerleşim alanlarının yanı sıra bölgenin gelecekteki gelişimine de altyapı desteği sağlayacak.

3 kilometrelik hat ve 35 muayene bacası inşa ediliyor

24 Temmuz'da başlayan çalışma kapsamında, Bağıvar Mahallesi 3005. Sokak'taki mevcut şebeke hattına bağlanacak şekilde yaklaşık 3 kilometre uzunluğunda kanalizasyon hattı ile 35 muayene bacası inşa ediliyor. İlk etapta yaklaşık 1 kilometrelik hattın döşemesi tamamlanırken, ekipler projeyi 15 gün içinde bitirmeyi hedefliyor.