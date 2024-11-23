Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılında kent merkezinde önemli çalışmalara imza attı.ESKİŞEHİR (İGFA) - Kent merkezi ve kırsal mahallelerde altyapı çalışmalarını sürdüren Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (ESKİ), 2024 yılında da önemli yatırımlara imza attı. Kent merkezinde yapılan çalışmaların bazılarını sosyal medya hesaplarından duyuran ve fotoğraflarını paylaşan Başkan Ünlüce, 2025 yılında da çalışmaların artarak devam edeceğini ifade etti.

Ünlüce, “Altyapıya yapılan yatırımlar, gözle görülmeyen ancak hissedilen çalışmalardır. Bizler de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi olarak, vatandaşlarımızın alt yapı ile ilgili bir sıkıntı yaşamaması ve şehrimizi yarınlara güvenle taşımak için var gücümüzle çalışıyoruz. Ancak şunu unutmamak gerekiyor: altyapı projeleri, uzun vadeli düşünmeyi gerektiren, titizlikle planlanan ve sabırla yürütülen çalışmalardır. Bu sene attığımız her adım, yalnızca bugünü değil, çocuklarımızın ve hatta torunlarımızın geleceğini de güvence altına almak için atılan adımlardır. Bizler, hemşehrilerimizin güveni ve desteği ile çok daha güçlü bir kent inşa etmeye kararlıyız. Hep birlikte daha güzel bir geleceği mümkün kılacağız. Sahada özveriyle çalışan tüm çalışma arkadaşlarıma emekleri için, hemşehrilerime de çalışmalar sırasında gösterdikleri sabır ve anlayış için teşekkür ediyorum.” dedi