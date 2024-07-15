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Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı yetkilileri, “Tüm can dostlarımızı sahipleriyle birlikte Pati Park’a ziyarete bekliyoruz.” davetinde bulundular.

Park içerisinde bulunan parkurlar sayesinde patiler dostlar sosyalleşecek, enerjilerini atacak ve eğlenceli anlar yaşayacak.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, can dostlarını unutmadı. Batıkent Mahallesi’nde evcil hayvanların keyifli anlar geçirmesi için Pati Park yapıldı. ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı tarafından Batıkent Mahallesi Bülent Ecevit Caddesi ile Orgeneral Kıvrıkoğlu Caddesi kesişiminde bulunan park içerisinde düzenleme yapılarak Pati Park açıldı.