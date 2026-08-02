Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (ESKİ), kentin farklı noktalarında sürdürdüğü altyapı yatırımlarına Batıkent Mahallesi'nde devam ediyor. Gerçekleştirilen çalışmalarla yağmur suyu ve kanalizasyon sistemleri güçlendirilirken, bölgenin altyapı güvenliği uzun yıllar hizmet verecek şekilde artırılıyor.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehşr Belediyesi Tepebaşı İlçesi Batıkent Mahallesi Şehit Nedim Sarı Sokak ile Geven Sokak'ta yürütülen çalışmalar kapsamında yeni yağmur suyu ve kanalizasyon hatlarının imalatı tamamlandı. Beton borular kullanılarak oluşturulan yeni altyapı sistemiyle yağış sularının kontrollü biçimde tahliye edilmesi sağlanırken, kanalizasyon şebekesinin hizmet kapasitesi ve işletme güvenliği de artırıldı.

Yapılan çalışmalarla birlikte altyapı kaynaklı risklerin azaltılması, sistemin daha dayanıklı hale getirilmesi ve uzun yıllar güvenle hizmet verecek güçlü bir altyapı oluşturulması hedefleniyor.

ESKİ Genel Müdürlüğü, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce'nin kentin her noktasına eşit, güvenli ve sürdürülebilir hizmet ulaştırma vizyonu doğrultusunda yürütülen çalışmalarla, yaşam kalitesini yükselten altyapı yatırımlarının kent genelinde kararlılıkla devam edeceğini belirtti.