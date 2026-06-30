İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, sürücülerini işe alımdan görev sürecine kadar psikoteknik değerlendirmeler, eğitimler, sağlık taramaları ve günlük alkol kontrolleriyle düzenli olarak denetliyor. Bilimsel kriterlere dayanan uygulamalar, her gün yaklaşık 1 milyon yolcunun güvenli ulaşımına katkı sağlıyor.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, her gün yaklaşık 1 milyon yolcuya güvenli, konforlu ve sürdürülebilir toplu ulaşım hizmeti sunmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, gelişmiş ülkelerde toplu taşıma ve ticari araç sürücülerinin değerlendirilmesinde yaygın olarak kullanılan psikoteknik değerlendirme sistemi uygulanıyor. Sistem; sürücülerin dikkat, algı, hafıza, muhakeme, tepki hızı, el-göz koordinasyonu, öz kontrol ve risk yönetimi gibi güvenli sürüş açısından kritik öneme sahip bilişsel ve psikomotor becerilerini bilimsel yöntemlerle ölçüyor. Psikoteknik değerlendirmelerle sürücülerin trafikte tehlikeleri zamanında fark etme, doğru karar verme, trafik işaret ve ışıklarına uygun tepki gösterme ve araç hâkimiyetini koruma becerileri objektif olarak analiz ediliyor. Bilgisayar destekli ve standart koşullarda uygulanan testler sayesinde değerlendirme süreci kişisel yoruma değil, bilimsel ölçüm kriterlerine dayanıyor.

Başta Almanya, Avusturya, İngiltere, İspanya, İsveç ve Kanada olmak üzere birçok ülkede kullanılan bu uygulama, ESHOT'ta da sürücü seçim ve değerlendirme süreçlerinin önemli bir parçasını oluşturuyor. ESHOT'ta işe alınan tüm sürücüler, göreve başlamadan önce psikoteknik değerlendirmeden geçiyor. Görev yapan sürücüler de belirli periyotlarla aynı değerlendirmeye yeniden tabi tutularak güvenli sürüş açısından gerekli yeterlilikleri düzenli olarak ölçülüyor.

HER GÜN ALKOL KONTROLÜ

ESHOT'ta güvenlik uygulamaları psikoteknik değerlendirmelerle sınırlı kalmıyor. Görev yapan tüm sürücüler, her gün sefere çıkmadan önce alkol kontrolünden geçiriliyor. Kontrollerin ardından uygun bulunan sürücüler görevlerine başlıyor. Böylece yolcuların güvenliğini riske atabilecek olumsuz durumların önüne geçilmesi amaçlanıyor.

ESHOT Genel Müdürlüğü'nde psikolog olarak görev yapan Özgür Kamil, sürücü adaylarının göreve başlamadan önce eğitim, direksiyon sınavı ve psikoteknik değerlendirme süreçlerinden geçtiğini belirterek, 'Tüm eğitimleri ve direksiyon sınavını başarıyla tamamlamış olsalar bile psikoteknik değerlendirmede yeterli bulunmayan şoförler göreve başlatılmıyor. Merkezimizde bulunan Sağlık Bakanlığı onaylı son teknoloji üç psikoteknik cihazıyla sürücülerin dikkat, refleks, algı, stres altında tepki hızı ve diğer zihinsel ile psikomotor becerilerini bilimsel ve objektif testlerle ölçüyoruz. Görevdeki şoförlerin yıl içinde çok sayıda kazaya karışmaları, alkollü göreve geldiklerinin tespit edilmesi, yoğun vatandaş şikâyeti almaları veya amirlerinin gerekli görmesi halinde yeniden psikoteknik değerlendirmeye alınıyor. Yolcu ve trafik güvenliğini korumak amacıyla bu süreçte personeli aktif hat sürücülüğünden çekiyor, durumuna göre geçici olarak ücretsiz izne ayırıyor ya da sürücülük görevi gerektirmeyen destek hizmetlerinde görevlendiriyoruz. Rehabilitasyon süreci tamamlanıncaya kadar da hat sürücülüğü yaptırmıyoruz' dedi