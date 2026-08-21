Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, altyapı, doğalgaz ve TOKİ konutları gibi projelerle beldeyi modernleştirdiklerini açıkladı. Deniz, geçmiş dönem borçlarının tamamen kapatıldığını ve belediyenin şu an borçsuz olduğunu vurguladı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Esetçe Belediye Başkanı Cemal Deniz, beldede yürütülen kapsamlı yatırım projeleri ve belediyenin ulaştığı mali disiplin hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Vatandaşların daha rahat ve modern koşullarda yaşaması için çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Başkan Deniz, yol düzenlemelerinden altyapı çalışmalarına, doğalgaz ve kanalizasyon hatlarından çok amaçlı salon ve TOKİ konutlarına kadar pek çok projenin hayata geçirildiğini ifade etti. Esetçe'yi söz verdikleri gibi daha yaşanabilir bir belde konumuna getirdiklerini dile getiren Deniz, yapılan hizmetlerin hız kesmeden süreceğinin altını çizdi.

Belediyenin mali yapısına da dikkat çeken Belediye Başkanı Cemal Deniz, geçmiş dönemlerden devreden vergi, Emekli Sandığı ve SSK borçlarının tamamen kapatıldığını müjdeledi. Hizmet ve yatırımların yoğun bir tempoyla devam ettiği bu süreçte belediyenin devlete veya piyasaya herhangi bir borcunun bulunmadığını vurgulayan Deniz, 'An itibarıyla birçok belediyede olmayan bir noktadayız. Geçmiş dönemden kalan borçlarımızı bitirdik; kısacası hizmetlerimizi yaparken ne devlete ne de piyasaya borcu olmayan bir beldeyiz' diyerek mali başarının altını çizdi. Deniz, Esetçe'nin gelişimini sürdürmek ve vatandaşların yaşam kalitesini artırmak adına aynı kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.