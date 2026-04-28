Erzurum'un Narman ilçesinde, LGS ve YKS sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik motivasyon semineri düzenlendi.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Narman İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Narman Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirilen programa, konuşmacı olarak Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Öz katıldı.

Seminerde öğrencilerle bir araya gelen Doç. Dr. Ali Öz, kendi kariyer sürecinden örnekler vererek eğitim hayatında hedef belirlemenin, planlı çalışmanın ve kararlılığın önemine dikkat çekti. Öz, sınava hazırlık sürecinde öğrencilerin zamanı doğru kullanmaları, düzenli tekrar yapmaları, motivasyonlarını yüksek tutmaları ve kendilerine güvenmeleri gerektiğini ifade etti.

Seminer sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Doç. Dr. Ali Öz, sınav sürecine ilişkin merak edilen konularda öğrencilere önerilerde bulundu.

Programın sonunda Narman İlçe Milli Eğitim Müdürü Engin Tan tarafından, katkılarından dolayı Narman Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Öz'e plaket takdim edildi.

Seminer, öğrencilerin yoğun ilgisi ve toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.