Türk Kızılayı iş birliğiyle Erzurum'da düzenlenen kampanyada Vali Aydın Baruş ve yaklaşık 100 kamu personeli kan bağışında bulundu.

Gamze İSPİRLİ / ERZURUM (İGFA) - Erzurum Valiliği koordinesinde, Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile Türk Kızılayı iş birliğinde düzenlenen 'Kan Bağışı Hayat Kurtarır' kampanyası yoğun katılımla gerçekleştirildi. Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü yerleşkesinde düzenlenen programa Vali Aydın Baruş, İl Müdürü Hasan Aykut, Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez, kurum personeli ve çok sayıda bağışçı katıldı.

Kampanya kapsamında Vali Aydın Baruş ile Hasan Aykut da kan bağışında bulunarak etkinliğe destek verdi. Yaklaşık 100 kurum personelinin gönüllü olarak katıldığı kampanyada yapılan bağışlarla yüzlerce hastaya umut olunması hedefleniyor.

Etkinlikte konuşan Vali Baruş, kan bağışının yalnızca bireysel bir yardım değil, aynı zamanda toplumsal dayanışmanın en güçlü örneklerinden biri olduğunu vurguladı. Kamu kurumlarının sosyal sorumluluk çalışmalarında öncü rol üstlenmesi gerektiğini belirten Baruş, kan bağışının süreklilik arz eden bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek vatandaşları düzenli bağış yapmaya davet etti.

İl Müdürü Hasan Aykut ise kampanyanın önemli bir farkındalık oluşturduğunu belirterek, personelin gösterdiği duyarlılığın memnuniyet verici olduğunu ifade etti. Yapılan bağışların çok sayıda hastaya umut olacağını dile getiren Aykut, kurum olarak benzer sosyal sorumluluk çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.

Türk Kızılayı Erzurum Şube Başkanı Hüseyin Bekmez de kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğuna dikkat çekerek, düzenli bağışın hayati önem taşıdığını vurguladı.