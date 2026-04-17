İzmir Büyükşehir Belediyesi engellilerin erişimine uygunluğu sebebiyle İzmir Ticaret Odası'na (İZTO) Kırmızı Bayrak verdi. İZTO, Kırmızı Bayrak alan 98. kurum oldu. Kırmızı Bayrak takdim töreninde konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, 'Hep birlikte daha engelsiz bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz' dedi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin engelli erişimine uygun olan kurum ve mekânlara verdiği Kırmızı Bayrak ödülünün 98'incisi, İzmir Ticaret Odası'na takdim edildi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener ve engelli yurttaşların da katılımıyla İZTO'da düzenlenen törende, bina önüne Kırmızı Bayrak asıldı.

Kırmızı Bayrak almak için gerekli kriterleri sağlayan İzmir Ticaret Odası, en yüksek standart olan '3 yıldızlı' bayrağa sahip İzmir'deki 24. kurum oldu. Kırmızı Bayrak uygulamasının aynı zamanda bir teşvik modeli olduğunun altını çizen Başkan Dr. Cemil Tugay, 'Biz, bu bayrağın çoğalmasını istiyoruz. Erişilebilirlik engelli bireylerin yanı sıra yaşlılar, çocuklar için de çok önemlidir. Aslında hepimiz için daha yaşanabilir bir kent anlamına gelir. İzmir, erişilebilirlik konusunda kararlı adımlarla ilerliyor. Bu sayının kısa süre içinde daha da artacağına eminim. İzmir'i herkes için erişilebilir kılmaya devam edeceğiz. Hep birlikte daha engelsiz bir İzmir için çalışmaya devam edeceğiz' diye konuştu.

'KIRMIZI BAYRAK, ERİŞİLEBİLİRLİK MARKASIDIR'

İzmir'de herkesin ve her kesimin hem fiziki hem de duygusal anlamda birbirine ulaşabileceği yakınlıkta olduğunu vurgulayan Başkan Tugay, 'İzmir ayrımcılık yapmaz, herkesi eşitler. İzmir Büyükşehir Belediyesi olarak sürdürdüğümüz Kırmızı Bayrak uygulaması, kentimizin bu karakteristik özelliğine dayanıyor. Çünkü biz, erişilebilirliği bir ayrıcalık değil temel hak olarak görüyoruz' ifadelerini kullandı.

Kırmızı Bayrak uygulamasının 2013 yılında düzenlenen Engelsizmir Kongresi'nin en önemli çıktılarından biri olduğunu hatırlatan Başkan Tugay, 'Türkiye'de ilk kez İzmir'in hayata geçirdiği bu model, bir erişilebilirlik markasıdır. Kırmızı Bayrak uygulaması; engelli bireylerin, kamuya açık alanlarda hizmet veren tüm kurumların mekânlarına ve ayrıca ulaşım araçlarına engelsiz erişebilmesini teşvik ediyor' bilgisini verdi.

'SOMUT, ÖLÇÜLEBİLİR VE DENETLENMİŞ BİR EMEĞİN SONUCU'

İzmir'de erişilebilirliği istisna olmaktan çıkarıp kentin tamamına yayılan bir standart hâline getirmeyi amaçladıklarını dile getiren Başkan Tugay, uygulama için başvuran kurumların İzmir Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı koordinasyonunda Erişilebilirlik Koordinasyon Komisyonu tarafından titizlikle incelendiğini, başvuru mekânlarının yerinde denetlenip raporlandığını, bu denetimlerde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının erişilebilirlik kriterlerinin esas alındığını söyledi.

Sağlanan kriter oranına göre başvuru sahiplerine 1, 2 ya da 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak verildiğini kaydeden Başkan Tugay, 'Kriterlerin yüzde 60'ını sağlıyorsa 1 yıldız, yüzde 75'ini sağlıyorsa 2 yıldız, yüzde 90'ını sağlıyorsa 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak veriliyor. Yani bu bayrak; somut, ölçülebilir ve denetlenmiş bir emeğin sonucudur' diye belirtti.

'İNSAN ODAKLI YÖNETİM ANLAYIŞININ GÖSTERGESİ'

Bu emeğin en üst düzey karşılığı olan 3 yıldızlı Kırmızı Bayrak'ı İzmir Ticaret Odası'na takdim etmekten mutluluk duyduklarını ifade eden Başkan Tugay, şöyle konuştu: 'Bu başarı, köklü bir kurumun çağın gereklerine nasıl hızla ve kararlı şekilde uyum sağladığının göstergesidir. 141 yıllık geçmişi, 105 bini aşkın üyesiyle İzmir ekonomisinin kalbi niteliğindeki İzmir Ticaret Odamızın attığı adım, iş dünyasında sosyal sorumluluğun somut karşılığıdır. Odanın bu girişimi tüm kurumlara örnek olmalıdır. İzmir'de geniş bir kesimi temsil eden Mahmut Özgener başkanlığındaki İzmir Ticaret Odamızla aynı duyarlılığa sahip olmaktan dolayı mutluyum. Bu yaklaşımı yalnızca fiziksel mekânlarla sınırlı olmaması; odamızın, dijital hizmetlerden kurumsal işleyişe uzanan bütüncül bir erişilebilirlik anlayışına sahip olması sevindirici. Çünkü erişilebilirlik, kurumsal kalitenin ve insan odaklı yönetim anlayışının göstergesidir.'

'BAYRAĞI GURURLA DALGALANDIRACAĞIZ'

İzmir Ticaret Odası'nın tarihin her döneminde köklü geçmişi ve güçlü kurumsal yapısıyla yalnızca ekonomik kalkınmaya değil, toplumsal gelişime de öncülük eden bir anlayışla hareket ettiğini söyleyen İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Özgener de 'Teslim aldığımız bu bayrağı, gururla dalgalandıracağımızı bilmenizi isterim. Fiziksel mekânlarımızdan dijital hizmetlerimize kadar her alanda engelli bireylerimizin ihtiyaçlarını gözeten, kapsayıcı ve sürdürülebilir çözümler üretmeye ve bunları daha da geliştirmeye büyük önem veriyoruz. Toplumsal faydayı önceleyen, fırsat eşitliğini destekleyen ve herkes için erişilebilir bir hizmet anlayışını benimseyen bir kurum olma hedefiyle çalışmalarımızı aynı kararlılıkla sürdüreceğiz' dedi.

İŞ'TE NÖROÇEŞİTLİ VAR ETKİNLİĞİ, İZTO'DA YAPILACAK

İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğinde Ege Bölgesi Sanayi Odası, İzmir Ticaret Borsası, Dokuz Eylül Üniversitesi ile Rotary Kulüplerinin destekleriyle 22 Mayıs'ta 'Destekli İstihdam Zirvesi: İş'te Nöroçeşitli Var' etkinliğini İzmir Ticaret Odası'nda gerçekleştireceklerini duyuran Mahmut Özgener, 'Bu etkinlik kapsamında engelli bireylerin istihdamına yönelik iyi uygulamaların iş dünyası ile buluşturulmasını, firmaların destekli istihdam modeli konusunda bilgilendirilmesini ve kapsayıcı iş ortamlarının yaygınlaştırılmasını amaçlıyoruz' bilgisini verdi.