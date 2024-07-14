Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi tarafından 50. dönem mezuniyet töreni düzenlendi. Program kapsamında 298 öğrenci mezun oldu.KAYSERİ (İGFA) - Erciyes Kültür Merkezi’nde düzenlenen mezuniyet törenine; Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanı Hv.Plt.Tuğg. Hasan Volkan Güleryüz, Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Vali Yardımcısı Dr. Abdullah Kalkan, Kayseri İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hakan Dedebağ, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Develi Belediye Başkanı Adem Şengül, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Oktay Özkan ile M. Hakan Poyrazoğlu, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kayseri Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İlhami Çelik, İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, ERÜ Hastaneler Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Halil Kafadar, Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ile öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende ilk olarak Tıp Fakültesi Öğretim Üyeleri ve Öğrencileri tarafından oluşan koro tarafından mini konser verildi. Törenin açılışında konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Erciyes Üniversitesi’nin gurur kaynağı olduğunu belirterek, Erciyes Üniversitesi’nin mezunu olmanın bir ayrıcalık olduğunu söyledi.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun da konuşmasında mezun hekimlerin ailelerini tebrik etti: “Siz saygıdeğer velilerimiz, bugün haklı bir gurura sahipsiniz. Evlatlarınızı bize emanet ettiniz. Biz de onları meslek sahibi yaparak tekrardan sizlere veriyoruz. Verdiğiniz emekler hiçbir zaman yok sayılamaz” dedi.

Konuşmasında mezun olan hekimlere seslenen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Cemal Alper Kemaloğlu da, “Sevgili hekimler, bugün yeni bir yola çıkıyorsunuz. Kiminiz akademisyen kiminiz uzman olarak bu ülkeye hizmet edeceksiniz. Nerede ve ne olursak olalım mesleki onurumuzu korumak ortak sorumluluğumuzdur. Eğer istiyorsanız yurtdışına eğitim amaçlı gidin. Sonra dönüp ülkenize hizmet edin” diye konuştu.

Tabip Odası Başkanı Doç. Dr. Mehmet İlhan Şahin ise şunları kaydetti: “Bugün üzerinize büyük bir sorumluluğun yüklendiği gün. Unutmayın ki sizler bugün edeceğiniz yeminle mesleğinize, ailelerinize, akrabalarınıza, yaşadığınız şehre, ülkenize ve insanlığa, kutsal bildiğiniz tüm değerlere karşı sorumluluk hissedeceksiniz.”

Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Rahmi Kemal Koç tarafından mezun öğrencilere hekimlik yemininin ettirildi.