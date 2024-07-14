Denizli Büyükşehir Belediyesi, Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde üniversiteli olma hayali kuran gençler için ücretsiz YKS kursu verecek. Proje kapsamında 2024-2025 eğitim-öğretim dönemi ücretsiz üniversiteye hazırlık kurs kayıtları başladı.DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde Lise 10, 11, 12. Sınıf ve mezun durumdaki öğrencilere yönelik TYT(Temel Yeterlilik Testi) ve AYT(Alan Yeterlilik Testi) sınavlarına hazırlık kursu kayıtları başladı. Kayıtlar Çatalçeşme Oda Tiyatrosu arkasında bulunan Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nde alınıyor. Ücretsiz olarak verilen bu kurslara katılım için başvuru formu doldurulması gerektiği ifade edildi. Mesai saatleri içerisinde Atalar Sosyal Etkinlik Merkezi’nden 0 258 280 25 85 numaralı telefondan ayrıntılı bilgi alınabileceği belirtildi.

Kaynak: igf