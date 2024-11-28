Sağlık alanındaki çalışmalarını aralıksız sürdüren Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi’ndeki muayenelerinin ardından Mamografi taraması yapılan 3 kadın erken teşhis sayesinde tedavilerine başladı.İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Belediyesi halk sağlığı için çalışmaya devam ediyor. Belediye bünyesinde bulunan tıp merkezindeki kadın hastalıkları ve doğum doktorları tarafından muayene edilen kadınlar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla anlaşmalı tarama merkezlerine yönlendiriliyor. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi doktorları tarafından yönlendirilerek Mamografi taraması yapılan 194 kadından 3’ü erken teşhis alarak tedavisine başladı. 40 yaş üstü kadınların sıra beklemeden ücretsiz bir şekilde Mamografi hizmeti ile buluşturulduğu bu hizmet, sene sonuna kadar devam edecek.

“BU SÜREÇTE TÜM HASTALARIMIZIN YANINDA OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

Meme kanserinde erken teşhisin önemine vurgu yaparak muayeneler sonucunda vatandaşları yönlendirmeye devam edeceklerini belirten Op. Dr. Burcu Uğur, “Belediyemizin köprü olduğu bu ücretsiz hizmet, kadınlar için çok değerli. Elbette erken tanı her teşhis için çok önemli. Bizler aracılık ettiğimiz bu tarama ile sadece meme kanserine dikkati çekmiş olmadık, aynı zamanda bazı hastalarımızın erken teşhis alabilmelerine ve tedavilerine hızlıca başlayabilmelerine olanak sağladık. Aralık ayının sonuna kadar Mamografi taramalarına ücretsiz yönlendirmelerimiz devam edecek. Kadınlara, kendilerini ihmal etmemelerini ve 40 yaş üzeri tüm yakınlarını bizlere yönlendirmelerini öneriyorum. Bakırköy Belediyesi Tıp Merkezi Hekimleri olarak bu süreçte tüm hastalarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Erken tanı, teşhis ve teşhis aldıktan sonra tedaviye başlama döneminde yanlarında olacağız” diye konuştu.