AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan ile bir araya geldi.

14 Mayıs seçimlerinde Cumhur İttifakı'nı desteklemeyeceğini açıklayan ancak birkaç gün içinde kararını değiştiren Yeniden Refah Partisi Cumhur İttifakı'na katılmıştı. Seçimlerde cumhurbaşkanı adayı olarak yarışacağını açıklayan Fatih Erbakan da partisinin Cumhur İttifakı'na katılmasının ardından cumhurbaşkanı adaylığından çekildiğini bildirmişti.

Erdoğan ile Erbakan gelişmenin ardından bugün ilk Yeniden Refah Partisi Genel Merkezi’nde bir araya geldi.

Erbakan, Erdoğan'ı kapıda karşıladı. İkili daha sonra parti binasına giriş yaptı. Uzun süren bir görüşme oldu.

Görüşmenin ardından Fatih Erbakan açıklamalarda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisini tebrik ettiğini ifade eden Fatih Erbakan, seçim süreciyle ilgili fikir alışverişinde bulunduklarını ifade etti.Erbakan, "Sayın Cumhurbaşkanımız bize tebriklerini ilettiler. Önümüzdeki seçim sürecinde yapılacak seçim çalışmalarıyla ilgili fikir alışverişinde bulunduk. Cumhur ittifakı çatısı altında, kendi logomuz ve kendi listelerimiz ile seçime gireceğiz. 50 yıllık siyasi geçmişimizde, hayra vesile olan şerre fren olan bir siyasi anlayış ortaya koyduk. geldiğimiz noktada milletimizi 6'lı kaosa teslim etmemek için kararlı bir adım atıp cumhur ittifakına katıldık. Milletimiz bilmelidir ki dün hangi doğruları ve yanlışları dile getirdiysek bugün de aynısını yapacağız. 14 Mayıs günü yapılacak seçimlerin hemen ardından Cumhurbaşkanımız, bu doğrultuda faydalı hizmetleri hayata geçirecektir. TBMM'de en güçlü şekilkde temsil edilerek, mutabakat metnimizdeki faaliyetlerin hayata geçmesinin takipçisi olacağız. Bir kez daha ittifak kararımızın hayırlı olmasını diliyorum. Ve sayın cuımhurbaşkanımıza bu nazik ziyaretlerinden ötürü teşekkür ediyorum." dedi

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CUMHUR İTTİFAKINA KATILMIŞTI

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, partisinin Cumhur İttifakı çatısı altında seçimlere gireceğini ve cumhurbaşkanlığı adaylığı sürecini sonlandırdığını belirterek, "Bu kararın alınmasında prensiplerimizin Cumhur İttifakı, AK Parti, Sayın Cumhurbaşkanı tarafından kabul edilmiş olması kadar Cumhur İttifakı'nın karşısındaki bloğun ülkemize ve milletimize bir fayda getiremeyecek olması gerçeği çok önemli bir rol oynamıştır." dedi.