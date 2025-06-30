Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kabine Toplantısı sonrası yaptığı açıklamalarda, Türkiye Yüzyılı’nın inşası için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin önemine vurgu yaparken, teröre karşı kararlı duruş, 2026 NATO Zirvesi hazırlıkları ve yapay zekâ alanında iddialı hedefleri öne çıkardı. Erdoğan, orman yangınlarında sorumluluğu tespit edilen gözaltına alınan 31 kişiden 10'unun tutuklandığını açıkladı.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrasında önemli açıklamalarda bulundu.

Türkiye’nin geleceğine yönelik stratejik adımları değerlendiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’nin kökleşmesiyle “Türkiye Yüzyılı” vizyonunun daha da hızlanacağını belirtti.

“Türkiye’nin iç cephesinde gedik açacak hiçbir eyleme tahammülümüz yok” diyerek, teröre karşı kararlı bir duruş sergilediklerini vurguladı.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ VE BÖLGESEL GELİŞMELER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Terörsüz Türkiye” sürecinin stratejik bir adım olduğunu ve son dönemde bölgede yaşanan olayların bu kararın isabetini teyit ettiğini ifade etti.

“Biz camımıza taş atana gülle atmasını çok ama çok iyi biliriz. Gerektiğinde bunu yapacak kudrete ve iradeye de ziyadesiyle sahibiz” sözleriyle, Türkiye’nin güvenliğine yönelik tehditlere karşı kararlılığını ortaya koyan Erdoğan, bazı unsurların bu süreci sabote etmeye çalıştığını belirterek, devletin tuzaklara düşmeyeceğini ve bu çalışmalarda kaydedilen ilerlemeden memnuniyet duyduklarını dile getirdi.

2026 NATO ZİRVESİ ANKARA’DA

2026 Temmuz ayında Türkiye’nin ev sahipliği yapacağı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi’ne de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “NATO liderlerini başkentimiz Ankara’da ağırlayacak, çok mühim kararların alınmasına zemin hazırlayacağız” dedi. Erdoğan, zirvenin, Türkiye’nin uluslararası alandaki lider konumunu pekiştireceğini vurguladı.

Kabine Toplantısı Sonrası Millete Sesleniş https://t.co/OT2fgMAhUc— Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) June 30, 2025

ORMAN YANGINLARINA KARŞI YOĞUN MÜCADELE... 10 TUTUKLAMA

Yaz mevsimiyle birlikte artan orman yangınlarına da dikkat çeken Cumhurbaşkanı Erdoğan, 1 Haziran’dan bu yana 1.516 yangının çıktığını ve bunların 1.507’sinin kontrol altına alındığını belirtti. Yangınlara 27 uçak, 105 helikopter, 14 İHA ve 25 bin orman çalışanıyla müdahale edildiğini ifade eden Erdoğan, uçak ve helikopterlerin 10 bin 260 sortide 33 bin 200 ton su attığını aktardı. Yangınlarda sorumluluğu tespit edilen 31 kişinin gözaltına alındığını, 10’unun tutuklandığını ve 10’unun adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığını söyledi.

Yangınların neredeyse tamamının insan kaynaklı olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, vatandaşlardan “Yeşil Vatan’ı koruma” konusunda azami dikkat göstermelerini istedi.

YAPAY ZEKÂDA İDDİALI HEDEFLER

Kabine Toplantısı’nda yapay zekâ alanındaki çalışmaları da değerlendiren Erdoğan, Türkiye’nin bu alanda iddialı hedefler koyduğunu duyurdu.

2030 yılına kadar veri merkezi yatırımlarını 250 megavattan 1 gigavat seviyesine çıkarmayı planladıklarını belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, 10 milyar doları aşan yatırımlarla güvenli ve sürekli enerji altyapısına sahip veri merkezi bölgeleri kurulacağını söyledi. Yapay zekâ alanında uzmanlık eğitimlerini yaygınlaştıracaklarını ve Yapay Zekâ Fonu ile girişimleri destekleyeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ulusal Yapay Zekâ Kurulu ile kamunun büyük verisini değere dönüştürecek projeleri hızlandıracaklarını vurguladı. Ayrıca, yapay zekânın getirdiği riskleri en aza indirmek için gerekli tedbirlerin alınacağını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yangınlardan etkilenen vatandaşlara 'geçmiş olsun' dileklerini ileterek, devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu ve yangınlara sebebiyet vermemek için herkesin sorumluluk alması gerektiğini sözlerine ekledi.