Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından kente ve Türk sporuna kazandırılan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, modern tesis altyapısı, 1850 metrelik yüksek irtifa avantajı ve uluslararası standartlardaki donanımıyla yeni sezona hazırlandı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin vizyon yatırımları arasında yer alan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yeni sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayarak spor dünyasının hizmetine hazır hale geldi. Türkiye'nin en önemli yüksek irtifa spor komplekslerinden biri olan merkez, modern altyapısı, uluslararası standartlardaki tesisleri ve doğal avantajlarıyla yerli ve yabancı kulüplerin kamp merkezi olmayı sürdürüyor.

2029 Dünya Spor Başkenti ünvanını taşıyan Kayseri'de, Erciyes'in yaklaşık 1850 metre rakımındaki eşsiz atmosferinde hizmet veren kamp merkezi; futbol, yüzme ve salon sporları başta olmak üzere birçok branşta profesyonel sporculara üst düzey antrenman ve kamp imkânı sunuyor. Merkez bünyesinde bulunan 8 uluslararası standartlardaki futbol sahası, yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu ile teknik ve destek birimleri, sporcuların performans süreçlerini en verimli şekilde geçirmelerine katkı sağlıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın öncülüğünde hayata geçirilen Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, yalnızca Kayseri'nin değil, Türkiye'nin de spor altyapısına değer katan önemli yatırımlardan biri olarak öne çıkıyor. Her yıl çok sayıda profesyonel kulüp ve milli sporcuyu ağırlayan tesis, 2025 sezonunda da spor camiasının önemli buluşma merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor.

Yüksek irtifanın sağladığı performans avantajını modern tesis altyapısıyla birleştiren Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, sporcuların ihtiyaç duyduğu tüm imkânları tek çatı altında sunarak antrenman, kamp ve hazırlık süreçlerinde yüksek verim sağlıyor. Uluslararası organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek nitelikteki tesis, Kayseri'nin spor turizmindeki yükselişine de önemli katkı sunuyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, spora ve sporcuya yönelik yatırımlarını kararlılıkla sürdürürken, Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi ile hem Türk sporunun gelişimine destek vermeyi hem de Kayseri'yi uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez merkezlerinden biri haline getirmeyi hedefliyor.

Yeni sezon öncesinde tüm hazırlıklarını tamamlayan Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Merkezi, başarı yolculuğuna hazırlanan tüm yerli ve yabancı kulüpleri, milli takımları ve profesyonel sporcuları Erciyes'in yüksek irtifa avantajını deneyimlemeye davet ediyor.