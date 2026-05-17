Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, 18 Aralık 2025'te başlayan ve 15 Mayıs 2026'da sona eren Erciyes kayak sezonunun, 3 milyon 300 bin ziyaretçiyle tüm zamanların rekorunu kırdığını açıkladı. İngiltere'den Japonya'ya kadar dünyanın birçok ülkesinden turist ağırlayan Erciyes, tarihinin en uzun sezonunu yaşadı.

Başkan Büyükkılıç, 18 Aralık 2025 tarihinde başlayan sezonun 15 Mayıs 2026 itibarıyla sona erdiğini belirterek, Erciyes'in bu yaklaşık 150 günlük süreçte 3 milyon 300 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptığını ifade etti. Böylece Erciyes, 2011 yılından bu yana sürdürdüğü ziyaretçi rekorlarını bu sezon da geliştirerek tarihinin en yoğun ve en uzun kayak sezonunu yaşamış oldu.

Toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip olan Erciyes Kayak Merkezi'nin; Develi, Tekir, Hisarcık ve Hacılar olmak üzere dört ana giriş kapısıyla yerli ve yabancı ziyaretçilere geniş imkân sunduğunu kaydeden Büyükkılıç, merkezin Türkiye'nin en önemli kış turizmi destinasyonlarından biri haline geldiğini vurguladı.

Başkan Büyükkılıç açıklamasında, 'Erciyes artık sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı kayak merkezlerinden biri konumuna geldi. Her yıl artan yerli ve yabancı turist sayısı, yaptığımız yatırımların ve uluslararası tanıtım çalışmalarımızın ne kadar doğru olduğunu gösteriyor' ifadelerini kullandı.

'Bu Sezon, 15 Mayıs'a Kadar Hizmet Verdik'

Daha önce 2014-2015 sezonunu 3 Mayıs'ta, 2018-2019 sezonunu ise 5 Mayıs'ta kapatan Erciyes'in, bu yıl 15 Mayıs'a kadar hizmet vererek kendi sezon rekorunu da geride bıraktığını belirten Büyükkılıç, kar kalitesi ve modern tesis altyapısının Erciyes'i uluslararası ölçekte öne çıkardığını dile getirdi.

Kış sezonu boyunca düzenlenen ulusal ve uluslararası organizasyonların Kayseri'nin tanıtımına önemli katkı sunduğunu ifade eden Başkan Büyükkılıç, Erciyes Kökbörü Oyunları, Geleneksel Kızak Türkiye Şampiyonası, Erciyes Kar Voleybolu Turnuvası, Uluslararası Dağ Kayağı Türkiye Şampiyonası, Mount Open Sprint Cup, 5. Diplomatik Kayak Yarışı, Erciyes Kış Festivali ve Berkin Usta Sezonu Alp Disiplini Eleme Yarışları gibi etkinliklerin büyük ilgi gördüğünü, bu organizasyonların aynı zamanda Kayseri'nin 2029 Dünya Spor Başkenti sürecine güç kattığını vurguladı.

Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi'nin Türk Kayak Merkezleri Birliği'nin Türkiye'de gerçekleştirdiği ilk organizasyona ev sahipliği yaparak önemli bir role imza attığını kaydederek, böylelikle 2027 Türk Dünyası Kültür Başkenti ünvanını taşıyacak olan Kayseri'nin tanıtımına da katkı sağladığını söyledi.

2025-2026 sezonunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti'nden düzenli charter uçuşlarının gerçekleştirildiğini belirten Başkan Büyükkılıç, Almanya, İtalya, Amerika, İngiltere, Japonya, Güney Kore, Malezya, Fransa, Portekiz ve Endonezya başta olmak üzere birçok ülkeden turistin Erciyes'i tercih ettiğini kaydetti.

Büyükkılıç, Türkiye'nin dört bir yanından gelen ziyaretçilerin de Erciyes'e yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Adana, Mersin, Nevşehir, Konya, Aksaray, Niğde ve Gaziantep başta olmak üzere çok sayıda şehirden misafirin sezon boyunca Kayseri'de ağırlandığını sözlerine ekledi.