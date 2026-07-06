Sakarya Büyükşehir Belediyesi, ulaşım altyapısını güçlendirecek çalışmalara devam ederken, trafik akışını kontrol altında tutmak için yeni koridorlar açıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin Karaman Yolu'ndan Adapazarı'na gelen binlerce sürücüyü Yazlık Kavşağı'na girmeden merkeze taşıyacak olan yeni duble yolda asfalt işlemi başladı. 1250 metre uzunluğundaki yeni bağlantı yolu, Yenikent'ten gelen yolcuları, Eski Kipa Kavşağı ve Şeker Mahallesi hattına girmeden ulaştıracak. Yakında inşa edilecek kuzey köprüsüyle entegre edilecek bu güzergâh, aynı zamanda Kuzey Terminal, Dağdibi, Karasu Yolu ve Erenler bölgesine gidecek vatandaşlar için trafikten kaçış koridoru olma özelliği taşıyacak.

MÜJDESİ VERİLMİŞTİ, BİTİYOR

Bunlardan birinin ise Yazlık Katlı Kavşağı'nın yükünü hafifletecek, Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı ile şehir merkezi arasındaki bağlantıyı sağlayacak yeni duble yol olacağı açıklanmıştı.

Korucuk, Camili, Karaman bölgelerinden Sakarya'ya ulaşan binlerce sürücüyü Yazlık Katlı Kavşağı inşası dolayısıyla bölgede oluşacak yoğunluğa takılmadan, Çevre Yolu'na paralel şekilde Eski Kipa Kavşağı'na ve buradan da sil baştan yenilenen prestij cadde Ahmet Yesevi Caddesi üzerinden merkeze bağlayacak.

KUZEY KÖPRÜSÜ İNŞA EDİLECEK

Asfalt çalışması gerçekleştirilen yeni duble yol, ilerleyen süreçte Prof. Dr. Sebahattin Zaim Bulvarı ile inşa edilecek kuzey köprü bağlantısıyla bütünleşecek. Köprü imalatı öncesi zemin güçlendirme çalışmalarının hızla sürdüğü proje alanında çok yakında köprü ayaklarının yükseldiği görülecek.

Kuzey köprüsüyle aynı zamanda Kuzey Terminal, Dağdibi, Karasu Yolu ve Erenler bölgesine gidecek vatandaşlar için yeni güzergâh trafikten kaçış koridoru olma özelliği taşıyacak.

SASKİ ALTYAPISINI TAMAMLADI

Yazlık Katlı Kavşağı'nın inşa sürecinde önemli bir hamle olarak görülen çalışma kapsamında SASKİ tarafından güçlü ve uzun ömürlü bir altyapıya kavuşturuldu. Yol boyunca gerçekleştirilen kaldırım imalatları da tamamlandı.

SON ŞEKLİNİ ALACAK

1250 metrelik duble yol bugün itibarıyla ilk kez asfaltla buluştu. Güzergâh 6 bin ton sıcak asfaltla sürücülere güvenli, hızlı, kesintisiz bir ulaşım imkânı sunacak.

Asfalt seriminin ardından yol boyunca peyzaj düzenlemeleri yapılacak, aydınlatma sistemleri kurulacak ve ulaşım hattı modern görünümüne kavuşturulacak.