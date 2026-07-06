Kocaeli Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde düzenlenen yaz okulu kursları, özel bireyler ve ailelerine keyifli ve öğretici atölyeler sunuyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde özel bireylere yönelik devam eden yaz okulu kurslarına aileleriyle birlikte katılım sağlayan engelsiz yürekler, kendileri için hazırlanan atölyelerle kaliteli vakit geçiriyor.

Bugüne kadar hayata geçirdikleri çalışmalarla özel bireylerin her zaman yanında olan ve bu doğrultuda engelsiz yüreklerin en büyük destekçisi olan Çayırova Belediyesi, yaz aylarında da özel bireylere katkı sunuyor.

Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde bir eğitim-öğretim dönemi boyunca, eğitim gören özel bireyler, yaz kurslarında da renkli atölyelerle eğleniyor. Çayırova Belediyesi Fatma Çelik Engelliler Merkezi'nde düzenlenen yaz etkinlikleri kapsamında; özel bireyler, aileleriyle birlikte, atık kağıttan vazo yapımı, çim adam yapımı, mum yapımı, takı atölyesi, seramik&alçı yapımı ve spor aktiviteleri etkinliklerine katılım sağlıyor.

HEM EĞLENİYOR HEM DE ÖĞRENİYORLAR

Çayırova Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ekiplerinin destekleriyle gerçekleştirilen atölyelerde hem eğlenen hem de öğrenen özel bireylerin mutluluğu yüzlerinden okunurken, onlara eşlik eden özel bireylerin anneleri de evlatlarıyla birlikte keyifli bir vakit geçiriyor. Konu hakkında Çayırova Belediyesi'nden yapılan açıklamada, 'Her etkinlikte yeni bir gülümseme, her gülümsemede kocaman bir mutluluk. Fatma Çelik Engelliler Merkezi Yaz Okulu'muz tüm neşesiyle devam ediyor' denildi.