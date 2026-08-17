BURULAŞ, engelli yolcuların toplu ulaşım hizmetlerine daha kolay ve güvenli erişebilmesi amacıyla Engelsiz Bursa uygulamasını BursaKart Mobil ile birleştiriyor. Yeni sistem 18 Ağustos'ta devreye alınacak.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BURULAŞ, toplu ulaşımda erişilebilirliği artırmak amacıyla Engelsiz Bursa uygulamasında yeni döneme geçiyor.

Mevcut Engelsiz Bursa uygulaması, BursaKart Mobil uygulamasıyla birleştirilerek daha bütünleşik ve kullanıcı dostu hale getirilecek. Yeni uygulamayla engelli yolcular, kendileri için uygun otobüs seferlerine daha kolay ulaşabilecek.

Sistem sayesinde ilgili duraktan engelli yolcunun alınacağı bilgisi de otobüs sürücülerine önceden iletilecek. Böylece ulaşım sürecinin daha güvenli ve konforlu hale getirilmesi hedefleniyor.

YENİ SİSTEM 18 AĞUSTOS'TA

BURULAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, Engelsiz Bursa özellikleri 18 Ağustos 2026 itibarıyla BursaKart Mobil uygulaması içerisinde hizmet vermeye başlayacak.

Uygulamaya giriş yapmakta zorlanan veya sistemde kayıtlı telefon numarası güncel olmayan engelli yolcuların, 0850 850 99 16 numaralı çağrı merkezinden destek alabileceği bildirildi.

BURULAŞ, yeni versiyon yayımlandıktan sonra telefon numarası güncelleme işlemlerinin çağrı merkezi üzerinden yapılmasının önem taşıdığını belirterek, uygulamanın daha erişilebilir, kolay ve kullanıcı dostu bir ulaşım deneyimi sunmasının hedeflendiğini açıkladı.