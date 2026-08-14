Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü'nün 2020 yılında kullanıma sunduğu KOSKİ Mobil Uygulaması, bugüne kadar Android ve iOS platformlarında 200 binden fazla sayıda indirildi, yıllık ortalama 10 milyon etkileşim aldı.

KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların su ve kanalizasyon hizmetlerine hızlı, kolay ve güvenli şekilde erişebilmesi amacıyla dijital hizmetlerini her geçen gün geliştiriyor.

2020 yılında vatandaşların kullanımına sunulan KOSKİ Mobil Uygulaması, Android ve iOS platformlarında toplam 217 bin 303 indirme sayısına ulaşarak yoğun ilgi gördü.

KOSKİ Online İşlemler platformunda ise 360 binden fazla kayıtlı üye bulunuyor. Vatandaşlar, mobil uygulama ve online işlemler platformu üzerinden abonelikten fatura işlemlerine, müracaatlardan ödemelere kadar çok sayıda hizmetten faydalanabiliyor.

VATANDAŞLAR İŞLEMLERİNİ TEK NOKTADAN YAPABİLİYOR

KOSKİ Mobil ve Online İşlemler üzerinden vatandaşlara sunulan başlıca hizmetler arasında; yeni abonelik başvurusu, abonelik iptali, su ve kanalizasyon müracaatları, fatura sorgulama, abonelik bilgileri ile geçmiş faturaların görüntülenmesi, fatura oluşturma, fatura düzeltme ve fatura itirazı gibi işlemler yer alıyor.

Bunun yanında Ön Ödemeli Kart (EKS) işlemleri, Muhtar İhbar Hattı ile çeşitli abonelik ve ödeme işlemleri de dijital kanallar üzerinden gerçekleştirilebiliyor. KOSKİ'nin mobil uygulaması üzerinden ayrıca su kesintileri, arızalar ve çeşitli hizmet noktalarıyla ilgili bilgilere de ulaşılabiliyor. Vatandaşların günlük yaşamını kolaylaştıran dijital hizmetlere olan ilgi, kullanım rakamlarına da yansıyor. KOSKİ Mobil Uygulaması yılda ortalama 10 milyon etkileşim alıyor.

KOSKİ, mobil uygulama ve online işlemlerin yanı sıra e-Devlet entegrasyonu gibi farklı kanallar üzerinden de vatandaşlara hizmet sunuyor.